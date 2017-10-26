Курортному сбору быть: закон о плате туриста за каждый день пребывания в городе-курорте федерального значения Белокурихе приняли депутаты Алтайского краевого Заксобрания. Подробности с сессии, проходящей в четверг, 26 октября, передает корреспондент портала Amic.ru.

Итак, с 1 мая 2018 года туристы, останавливающиеся в санаториях и гостиницах в Белокурихе, будут платить курортный сбор в размере 30 рублей за каждый день пребывания. В 2019-2020 годах это будет уже 50 рублей. Эта сумма не включается в стоимость проживания и будет взиматься отдельно.

Курортный сбор — это плата туристов за пользование курортной инфраструктурой. Собранные средства пойдут как раз на обновление инфраструктуры.

Как ранее сообщал начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, в первый год действия закона власти планируют собрать примерно 35 млн рублей. В 2019 году – почти 90 млн, в 2020 году — 91 млн, в 2021 — 93 млн рублей, в 2022 году — 96 млн рублей.

Справка

В санаториях (без учета детских) и гостиницах Белокурихи в 2016 году было размещено 128,9 тыс. человек, в иных средствах размещения — чуть более 52 тыс. человек.

Власти рассчитали, что с мая по декабрь 2018 года под закон о курортном сборе попадают 97 тысяч человек. В 2019 году — почти 150 тысяч, в 2020 году — 152 тысячи, в 2021 году — 156 тысяч, в 2022 году — 160 тысяч.

Разработчики проекта закона пояснили, что в среднем день пребывания в санатории Белокурихи составляет 3,1 тыс. рублей, в гостиницах — тысячу рублей.

"Установленный размер курортного сбора не приведет к ощутимому удорожанию туристического продукта и снижению динамики турпотока", — считают разработчики.

От курортного сбора освободят некоторых льготников, ветеранов, инвалидов, участников ВОВ, малоимущие семьи, больных туберкулезом, направленных на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования.

Кроме того, платить не придется тем, кто живет, работает или учится в Белокурихе. При обсуждении закона в Алтайском крае от фракции "Справедливая Россия" поступило предложение освободить от уплаты сбора жителей всего региона. Позже их поддержали и коммунисты.

Однако закон приняли без этой поправки, остальные фракции и власти сошлись во мнении, что сначала надо посмотреть, как работает закон, а потом уже расширять список льготников.

По словам главы правового комитета Андрея Осипова, при стоимости номеров от 2,5 тыс. рублей в сутки сложно говорить о невозможности заплатить 30 рублей. "Белокуриха – это не Завьялово", — сказал он, имея в виду, что в недешевую Белокуриху люди без денег не приедут.

Соответствующий федеральный закон был принят еще летом 2017 года. В число пилотных регионов вошли Алтайский край, Республика Крым, Краснодарский край и Ставропольский край.