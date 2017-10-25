Фото: vladtime.ru
Музыканты из Украины Потап и Настя Каменских заявили, что решили взять паузу в деятельности дуэта "Потап и Настя". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на ролик на их официальном Youtube-канале.
"Привет! Это мы, Леша и Каменских. Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость — мы решили наш дуэт поставить на паузу", — цитирует агентство слова исполнителей в их обращении.
Потап в ролике напомнил, что за 11 лет совместной деятельности дуэт выпустил пять альбомов. Он отметил, что оставил с Настей "очень большое наследство". Также Потап добавил, что они с Настей "приготовили кое-что интересное", однако не стал раскрывать подробностей.
Каменских подчеркнула, что не знает, сколько продлится пауза.
Комментарии
ну прям беда бедовая....