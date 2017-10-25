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Водителей в Алтайском крае призывают проявлять осторожность ввиду ухудшения погоды, а также по возможности воздержаться от дальних поездок.
"В связи с ухудшением погодных условий (осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, усиление бокового ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 22-27м/с) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям пассажирского и грузового транспорта с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим", — говорится в обращении краевой ГИБДД.
Водителям также напоминают, что необходимо быть предельно осторожными при выполнении маневров и в случае выезда на открытую местность.
В Госавтоинспекции накануне также назвали участки дорог, где из-за непогоды может сложиться наиболее сложная ситуация. Это федеральные трассы Р-256 (Троицкий и Зональный районы) и А-322 (Поспелихинский и Рубцовский районы).
Также обстановка может обостриться на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Чарышском и Солонешенском районах.
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