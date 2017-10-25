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Замминистра РФ усомнился, что набережную и склон в Барнауле достроят в срок

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Андрей Чибис не нашел необходимого количества строителей на строящемся объекте

Фото: Amic.ru

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис 25 октября приехал с рабочим визитом в Барнаул.

Заместитель министра оценил качество работ на объекте после капитального ремонта по адресу Попова, 26. Там провели работы по утеплению фасада с применением самой современной технологии. Речь идет о системе, которая позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в помещениях. Стоимость утепления составила 14 миллионов рублей.

Ключевым в рабочей поездке Андрея Чибиса в Барнаул стало посещение Нагорной лестницы, а также строящейся набережной на Оби и террасированных склонов.

Сопровождала замминистра внушительная группа представителей городской администрации во главе с Вячеславом Химочкой и Вячеславом Франком, а также представители Минтранса Алтайского края.  У лестницы они показали заместителю министра стенд, на котором были запечатлены уже выполненные работы в рамках федерального проекта "Барнаул — горнозаводской город". На одном из стендов красовались фотографии с открытия улицы Мало-Тобольской, которое прошло 16 сентября в честь Дня города. Тысячи барнаульцев прогуливаются по новенькой пешеходной улице.

"Вот такое количество народа приходит на эту улицу в обычный будний день", — начал рассказывать московскому гостю из правительства Вячеслав Химочка, перейдя плавно к планам на оставшиеся месяцы. Особое внимание было уделено строящейся набережной и второй лестнице.

"Чего рассказывать, давайте показывайте уже", — ответил заместитель министра и направился вместе с журналистами и сопровождающими вверх по лестнице.

Попутно Андрей Чибис интересовался у представителей городских властей, что можно делать на этой лестнице барнаульцам, кроме того, чтобы просто прогуляться.

"Наслаждаться видами. Нигде в Сибири больше не увидеть такой красивой реки, как здесь", — моментально ответил Вячеслав Химочка.

Заместитель министра строительства и ЖКХ на это призвал заняться серьезнее вопросами досуга. Андрея Чибиса удивил тот факт, что на лестнице он не увидел ни одного туалета и кафе, где в холодную погоду можно было бы элементарно купить горячий чай.

Поднявшийся на вершину Нагорного парка представитель кабмина удивился, почему на строительстве набережной так мало рабочих.

"А где все рабочие?" - спросил чиновник.

"Обеденный перерыв", — ответили ему. К слову, на часах было около 11.30 дня.

"Они там, давайте пройдем дальше", — ответили представители администрации Барнаула и повели Андрея Чибиса на край склона. Там открылся прекрасный вид на строительство набережной, которая должна появиться уже к концу декабря.

"Учитывая объем работ, очень мало рабочих. Сомневаюсь, что можно успеть все сделать в такой короткий срок", — недоумевал заместитель министра, которого сразу попросили не волноваться и пообещали, что все будет достроено вовремя.

Уже спустившись с лестницы, Андрей Чибис поделился своими впечатлениями от увиденного, призвав журналистов контролировать процесс строительства и не утаивать проблемные моменты.

"Объем работы, как я прикинул, еще очень огромен. Темпы должны быть жесткими. Раз коллеги заверяют, что в установленные сроки все будет закончено — у нас нет основания не верить этому. Что касается, как это потом будет работать, уже судить вам и жителям Барнаула. Красивое место, река Обь, вид на город, но должна быть инфраструктура, чтобы можно было погулять с детьми, купить им мороженое, чай попить. Важно, чтобы эти пространства были. Сегодня в условиях холодной погоды сложно оценить, какой получится проект, но исходя из задумки, очень хочется верить, что он понравится горожанам. Важно, чтобы весь цикл работ контролировался. Потом исправлять ошибки будет тяжело", — заключил в конце Андрей Чибис.

Отметим, что набережная в Барнауле со второй лестницей появятся до конца 2017 года.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.10.2017 14:55
- гость -

6 сентября ко Дню города. На ней тысячи барнаульцев прогуливаются по новенькой пешеходной улице
"Вот такое количество народа приходит на эту улицу в обычный будний день", — начал рассказывать московскому гостю из правительства Вячеслав Химочка

Аха
Ахахаха
Ахахахахааа

0  0
25.10.2017 14:57
ГдеБатька

надо как Батька жестким быть. Увольнять на местах за разгильдяйство и "перерывы"

0  0
25.10.2017 14:57
- гость -

Не, ну молодцы. У нас улица без покрытия, грязь непролазная весь год - а братва склоны обустраивает!!!

0  0
25.10.2017 14:57
- гость -

Народ у мнеет. За подкачки работать не хочет.

0  0
25.10.2017 14:58
- гость -

Нигде в Сибири больше не увидеть такой красивой реки, как здесь", — моментально ответил Вячеслав Химочка.

Не могу так больше смеяться...Красноярск, Томск - роскошные набережные. В Томске их целых две.

0  0
25.10.2017 14:58
iOne


Что тут ещё скажешь ....

0  0
25.10.2017 14:59
Кристина

Полностью согласна с заместителем министра строительства и ЖКХ. Без инфраструктуры -это пустая трата денег!

0  0
25.10.2017 14:59
- гость -

Дык, эта, а разлом ему показали?! Жаль Бендера нет - он бы уже организовал продажу билетов...

0  0
25.10.2017 15:00
- гость -

Про стенд впечатлило! Вот в этом вся наша местная власть и есть - лживая, никчемная, показушная. Тьфу!

0  0
25.10.2017 15:09
- гость -

Вот прокололись оне с рабочими то)))) Школьников вовремя не согнали и лопаты им не раздали((( Не думали,что этот важный гусь,простите,чибис,захочет экспромтом блеснуть???? А где же сам АБК????

0  0
25.10.2017 15:10
- гость -

Оно конечно,сегодня с утречка-то ветер холодный подул.Зазнобило замминистра,вот он о горячем чае и подумал.

0  0
25.10.2017 15:12
- гость -

в принципе замминистра всё верно сказал.
слова Химочки про красивейший вид - наглая и поганая ложь.


25.10.2017 14:57
- гость -
а где это у вас улица без покрытия? чем ваша улица не покрыта?

0  0
25.10.2017 15:12
- гость -

А физрук где в это время был? Девок в училище тискал?

0  0
25.10.2017 15:14
- гость -

На Попова от Семенова до Энтузиастов до сих пор тратуара нет, а тут склоны асфальтируют.

0  0
25.10.2017 15:14
- гость -

главы от экскурсии отмазались
послали вместо себя пехоту в разломах копаться

0  0
25.10.2017 15:18
- гость -

Крымский мост и олтайская лесница Наша гордость.

0  0
25.10.2017 15:19
- гость -

Как то он,этот гусь,простите,чибис,излишне ерохорный...Не к добру(((( Сымуть,по ходу,папаню)))

0  0
25.10.2017 15:21
- гость -


25.10.2017 15:12
- гость -
Улица Березовая, Индустриальный район г. Барнаула. Грунтовая, грейдер сами нанимаем, в конце улицы круглый год огромная лужа, упирается в дорогу на Власиху - Болото короче. А онЕ склоны обустраивают...

0  0
25.10.2017 15:32
- гость -

Фонарей побольше надо. Вешать всех причастных чинуш

0  0
25.10.2017 15:54
Гонец из Пензы

"Вот такое количество народа приходит на эту улицу в обычный будний день",..
"Наслаждаться видами. Нигде в Сибири больше не увидеть такой красивой реки, как здесь"
===========
химочка вообще адекватен???

0  0
25.10.2017 15:56
Кот.Без сапог.

Вы зам.министра в баню на Южном сводите. В окнах вместо стёкол-целофан, отопление не включают!!!!!!!! В душевых горячие краны обрезали! ОБРЕЗАЛИ!!! Не открутили барашки-а обрезали! Так скоро со своими дровами ходить будем! Да же, БТ Севис?

0  0
25.10.2017 15:56
Гость

"Совесть у человека или есть, или её нет. Совсем. От рождения." (с)

0  0
25.10.2017 15:57
- гость -

Холуи зажравшееся, вот вам и власть олтайско-барнаульская

0  0
25.10.2017 16:02
Гость

Гонцу из Пензы 15:54

Жителей Алтайского края просят рассказать, что они думают о власти.

А что могут думать эти самые жители после вранья Фимочки?!

0  0
25.10.2017 16:10
Гонец из Пензы

Кот.Без сапог.
ходишь в это баню? значит мы должны быть знакомы

0  0
25.10.2017 16:11
- гость -

да тут вся оппозиция щетай южнинская, кроме ви .)

0  0
25.10.2017 16:16
Гонец из Пензы

16:11, не одобрять воровство и надувательство - это не оппозиция, это нормальная человеческая реакция

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