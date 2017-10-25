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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис 25 октября приехал с рабочим визитом в Барнаул.

Заместитель министра оценил качество работ на объекте после капитального ремонта по адресу Попова, 26. Там провели работы по утеплению фасада с применением самой современной технологии. Речь идет о системе, которая позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в помещениях. Стоимость утепления составила 14 миллионов рублей.

Ключевым в рабочей поездке Андрея Чибиса в Барнаул стало посещение Нагорной лестницы, а также строящейся набережной на Оби и террасированных склонов.

Сопровождала замминистра внушительная группа представителей городской администрации во главе с Вячеславом Химочкой и Вячеславом Франком, а также представители Минтранса Алтайского края. У лестницы они показали заместителю министра стенд, на котором были запечатлены уже выполненные работы в рамках федерального проекта "Барнаул — горнозаводской город". На одном из стендов красовались фотографии с открытия улицы Мало-Тобольской, которое прошло 16 сентября в честь Дня города. Тысячи барнаульцев прогуливаются по новенькой пешеходной улице.

"Вот такое количество народа приходит на эту улицу в обычный будний день", — начал рассказывать московскому гостю из правительства Вячеслав Химочка, перейдя плавно к планам на оставшиеся месяцы. Особое внимание было уделено строящейся набережной и второй лестнице.

"Чего рассказывать, давайте показывайте уже", — ответил заместитель министра и направился вместе с журналистами и сопровождающими вверх по лестнице.

Попутно Андрей Чибис интересовался у представителей городских властей, что можно делать на этой лестнице барнаульцам, кроме того, чтобы просто прогуляться.

"Наслаждаться видами. Нигде в Сибири больше не увидеть такой красивой реки, как здесь", — моментально ответил Вячеслав Химочка.

Заместитель министра строительства и ЖКХ на это призвал заняться серьезнее вопросами досуга. Андрея Чибиса удивил тот факт, что на лестнице он не увидел ни одного туалета и кафе, где в холодную погоду можно было бы элементарно купить горячий чай.

Поднявшийся на вершину Нагорного парка представитель кабмина удивился, почему на строительстве набережной так мало рабочих.

"А где все рабочие?" - спросил чиновник.

"Обеденный перерыв", — ответили ему. К слову, на часах было около 11.30 дня.

"Они там, давайте пройдем дальше", — ответили представители администрации Барнаула и повели Андрея Чибиса на край склона. Там открылся прекрасный вид на строительство набережной, которая должна появиться уже к концу декабря.

"Учитывая объем работ, очень мало рабочих. Сомневаюсь, что можно успеть все сделать в такой короткий срок", — недоумевал заместитель министра, которого сразу попросили не волноваться и пообещали, что все будет достроено вовремя.

Уже спустившись с лестницы, Андрей Чибис поделился своими впечатлениями от увиденного, призвав журналистов контролировать процесс строительства и не утаивать проблемные моменты.

"Объем работы, как я прикинул, еще очень огромен. Темпы должны быть жесткими. Раз коллеги заверяют, что в установленные сроки все будет закончено — у нас нет основания не верить этому. Что касается, как это потом будет работать, уже судить вам и жителям Барнаула. Красивое место, река Обь, вид на город, но должна быть инфраструктура, чтобы можно было погулять с детьми, купить им мороженое, чай попить. Важно, чтобы эти пространства были. Сегодня в условиях холодной погоды сложно оценить, какой получится проект, но исходя из задумки, очень хочется верить, что он понравится горожанам. Важно, чтобы весь цикл работ контролировался. Потом исправлять ошибки будет тяжело", — заключил в конце Андрей Чибис.

Отметим, что набережная в Барнауле со второй лестницей появятся до конца 2017 года.