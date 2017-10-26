Размер прожиточного минимума для пенсионеров в Алтайском крае на 2018 год установлен на уровне 8543 рублей. Это на 180 рублей больше, чем было в 2017 году. Прожиточный минимум был увеличен депутатами краевого Заксобрания на сессии в четверг, 26 октября. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.
По закону размер прожиточного минимума пенсионера устанавливает регион. Так, депутаты АКЗС повысили прожиточный минимум для пенсионеров с 8363 рублей в 2017 году до 8543 рублей в 2018 году.
"Общая сумма материального обеспечения пенсионера, не осуществляющего работу или иную деятельность, не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ", — пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.
Иными словами, прожиточный минимум для пенсионеров — сумма ежемесячного материального обеспечения неработающих пенсионеров, ниже которой они не могут получать. Если пенсия ниже этого показателя, то пенсионер получает федеральную или региональную доплату.
По словам министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаила Дайбова, в 2018 году на получение доплаты будут претендовать около 102 тысяч алтайских пенсионеров. Прожиточный минимум в крае установлен ниже федерального, поэтому доплата ложится на плечи именно федерального бюджета. В 2018 году на эти цели из казны России будет выделено около 2 млрд рублей.
Комментарии
Ну теперь заживут ....
Почему бы елиноросам не поучаствовать в проекте "достойные пенсии"?
отблагоденствовали в предвыборный год на 2,15%, и на том спасибо
Это издевательсво. В Германии достаточно прожить 10 лет в стране и при достижении 65 лет будет получать пенсию 800 евро
13:06
В Германии ты не был, потому что иначе ты бы такую чушь не писал. Доживи в начале до пенсии, к тому времени она уже будет 67. А 800 евро в Германии ничто.
12:34
Считаем - 2 млрд / 102 тыс. /12 месяц=больше 1600 в месяц. + коммуналка.
Что МРОТ, что прожиточный- позорище.
Загнали народ в нищету и гордятся этим.