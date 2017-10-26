Четверг, 26 Октябрь, 13:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,61
€ 67,77
6°
Обь
108см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров вырос на 180 рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В 2018 году он составит 8543 рубля

Фото: Александра Черданцева

Размер прожиточного минимума для пенсионеров в Алтайском крае на 2018 год установлен на уровне 8543 рублей. Это на 180 рублей больше, чем было в 2017 году. Прожиточный минимум был увеличен депутатами краевого Заксобрания на сессии в четверг, 26 октября. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.

По закону размер прожиточного минимума пенсионера устанавливает регион. Так, депутаты АКЗС повысили прожиточный минимум для пенсионеров с 8363 рублей в 2017 году до 8543 рублей в 2018 году.

"Общая сумма материального обеспечения пенсионера, не осуществляющего работу или иную деятельность, не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ", — пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Иными словами, прожиточный минимум для пенсионеров — сумма ежемесячного материального обеспечения неработающих пенсионеров, ниже которой они не могут получать. Если пенсия ниже этого показателя, то пенсионер получает федеральную или региональную доплату.

По словам министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаила Дайбова, в 2018 году на получение доплаты будут претендовать около 102 тысяч алтайских пенсионеров. Прожиточный минимум в крае установлен ниже федерального, поэтому доплата ложится на плечи именно федерального бюджета. В 2018 году на эти цели из казны России будет выделено около 2 млрд рублей.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.10.2017 12:07
iOne

Ну теперь заживут ....

0  0
26.10.2017 12:23
- гость -

Почему бы елиноросам не поучаствовать в проекте "достойные пенсии"?

0  0
26.10.2017 12:34
- гость -

отблагоденствовали в предвыборный год на 2,15%, и на том спасибо

0  0
26.10.2017 13:06
- гость -

Это издевательсво. В Германии достаточно прожить 10 лет в стране и при достижении 65 лет будет получать пенсию 800 евро

0  0
26.10.2017 13:19
- гость -

13:06
В Германии ты не был, потому что иначе ты бы такую чушь не писал. Доживи в начале до пенсии, к тому времени она уже будет 67. А 800 евро в Германии ничто.
12:34
Считаем - 2 млрд / 102 тыс. /12 месяц=больше 1600 в месяц. + коммуналка.

0  0
26.10.2017 13:32
- гость -

Что МРОТ, что прожиточный- позорище.
Загнали народ в нищету и гордятся этим.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:22
Ремонт дворов в Алтайском крае выполнен на 70% из-за проблем с подрядчиками 0
13:13
Клюквенный морс: Роскачество развеяло миф о продукте "без консервантов" 0
13:04
ВЦИОМ: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения 1
13:00
"Настрой тариф под себя": Tele2 меняет минуты на гигабайты интернета 0
12:51
Первые показы фильма "Матильда" не вызвали ажиотажа у жителей Барнаула 3
12:42
15 российских вузов вошли в список лучших в мире 3
12:33
Скворцова заявила о снижении числа абортов в России на 25% за пять лет 0
12:32
Бесплатный мастер-класс "ЕГЭ 2018 по истории" пройдет в Барнауле 0
12:24
Зимнее утро: барнаульцы делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега 0
12:13
Смету на ремонт 15 барнаульских дорог оценили в 9,8 млн рублей 0
12:02
Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров вырос на 180 рублей 6
11:53
Волочкова рассказала, что чиновник в обмен на секс предлагал ей квартиру 9
11:41
В споре рождается бюджет: параметры казны Алтая приняты в первом чтении 1
11:35
Морозы под 30 градусов прогнозируют в Алтайском крае в ноябре 0
11:24
Война за дорогу продолжается: в барнаульском поселке разбирают баррикады 29
11:14
Покупатели по программам первого и семейного авто получат налоговые льготы 4
11:05
Замминистра РФ похвалил Алтайский край за подготовку к зиме и строительство 5
10:53
Главный механик МУПа в Горном Алтае идет под суд за гибель двух мужчин 3
10:44
"АвтоВАЗ" планирует выпустить 12 новых моделей Lada 0
10:32
Специальные предупреждения появились на берегах рек и озёр Алтайского края 0
10:27
С днем жестянщика: снежное утро в Барнауле началось с аварий 4
10:13
Зима пришла: трассы Алтайского края покрылись льдом 0
10:02
Фотограф из Барнаула с помощью краудфандинга собирает деньги на календарь 1
09:50
Дым от лесных пожаров окутал Владивосток 0
09:41
Курортный сбор с гостей Белокурихи начнут взимать с 1 мая 2018 года 2
09:35
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступают в силу 5 ноября 8
09:28
"АлтайБаскет" потерпел два поражения в стартовых матчах чемпионата 0
09:17
Минтранс предложил штрафовать за простой вагонов 1
09:08
Подробности смертельного наезда маршрутки на пенсионерку в Барнауле 64
08:51
Несколько тысяч дворов Алтая войдут в проект благоустройства единороссов 14
08:34
Правозащитники Amnesty сравнили этапирование заключенных в России с пытками 23
08:19
В Барнауле с первого раза не нашли подрядчика для строительства "Сказки" 4
08:06
Коттедж со своей лесной зоной на участке продают под Барнаулом за 15 млн 1
07:45
Восемнадцать мне уже: что в России можно делать с 18 лет 1
07:24
Прятки с собственными детьми: как приставы взыскивают долги по алиментам 78
07:03
Скандальный фильм "Матильда" начали показывать в Барнауле: куда бежать смотреть 7
06:44
Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек 7
06:23
Мокрый снег с метелями прогнозируют в Алтайском крае 26 октября 0
06:01
Посчитаем денежки: гид по доходам жителей Алтая и других сибиряков 7
05:41
"По морде дам": Жириновский устроил скандал с единороссом в шоу Соловьева 8
04:33
МВД Украины квалифицирует взрыв в центре Киева как теракт 1
03:14
Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах 22
02:18
Восьмиклассника нашли в школьном туалете в Волгограде с ранением в сердце 15
01:07
Двоих полицейских расстреляли в Ессентуках 1
00:55
Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" на выборах 3
23:49
Мизулина: ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей 0
23:36
Региональных депутатов хотят наделить административной неприкосновенностью 3
23:16
Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России 0
22:36
Помощника прокурора похитили в Москве, но потом передумали и довезли домой 2
22:12
Маршрутка сбила насмерть женщину в Барнауле 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.