Фото: ntv.ru
Водитель "Почты России" из Барнаула Константин Трифонов оказался одним из лучших на соревнованиях среди коллег из Сибирского федерального округа.
Как сообщили в УФПС Алтайского края, макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей почтовой связи состоялся в Омске, где побороться за лидерство собрались победители региональных конкурсов из 12 субъектов Сибири.
"Самым главным и зрелищным этапом было фигурное вождение. На специально подготовленной гоночной площадке водителям необходимо было совершить определённые сложные манёвры. Учитывались скорость и качество вождения. Было необходимо выполнить маневры, при этом не задев и не опрокинув ни одну из стоек", — рассказывают в "Почте России".
Кроме того, участники соревнований прошли тестирование по ПДД, проверили свои силы в оформлении путевого листа и оказании первой медицинской помощи.
Первое место занял водитель из Омской области Вячеслав Войтенко, второе — шофер Антон Згуржак из Республики Бурятия. "Бронза" же досталась барнаульцу Константину Трифонову.
Говоря о своей работе, он рассказал: "Я работаю водителем по выемке корреспонденции в г. Барнауле уже более четырех лет, наш почтовый маршрут обслуживает центр города. Взаимовыручка очень хорошо развита в нашем коллективе, отношения — больше дружеские, чем рабочие. Всегда можем выручить друг друга, подменить, если нужно".
Константин также отметил, что интересуется автомобилями с детства, что и стало причиной получения им профильного высшего образования в АлтГТУ по специальности "инженер-конструктор по автомобилям".
Комментарии
проверили свои силы в оформлении путевого листа - это сильная фраза
Самым главным и зрелищным этапом было фигурное вождение - может, они поэтому так долго почту доставляют.
А почему не провели конкурсы среди сотрудников ОПС:
1) кто быстрее распакует чужую посылку,
2) конкурс на самое изощренное оскорбление посетителя,
3) конкурс красоты "Самая недовольная физиономия ОПС" (зрительская номинация "Грубиянка высшего разряда)" ,
4) дефиле в в одежде из вскрытых посылок и т.п.
А чё ниже ,чем водителем почты России ,инженер- конструктор плинтуса не нашёл?