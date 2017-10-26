Разводы в наше время нередки. Но при этом лишь в исключительных случаях бывшие супруги могут мирно договориться о сумме, полагающейся на содержание ребенка. Одной стороне эта цифра кажется чрезмерно большой, второй — наоборот. В итоге тысячи исполнительных листов разыскивают алиментщиков, уклоняющихся от своих обязанностей. А между тем Семейный кодекс обязывает содержать своих несовершеннолетних детей независимо от доходов. Как в нашем регионе удается решать эту серьезную проблему, Amic.ru выяснил у руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Глеба Абатурова.

Корр.: Глеб Владимирович, какая сейчас в Алтайском крае статистика по неуплате алиментов?

Г.А.: Это достаточно животрепещущий вопрос. В прошлом году за полных девять месяцев в работе у нас было 34 170 исполнительных производств этой категории. Одно производство — это один должник. В этом году к концу сентября их насчитывается 32 921.

Сейчас у нас на исполнении 21 541 неоконченное исполнительное производство. В прошлом году их было 22 769.

Сумма задолженности, подлежащей взысканию, по исполнительным производствам о взыскании алиментов на 30 сентября 2017 составила 4 219 млн руб. На первое января этого года она была равна 4 550 млн руб.

Но эти цифры относительные, потому что они зависят от доходов, периода производства. А истории, бывает, длятся и 10, и 15 лет — до достижения ребенком совершеннолетия. До этого времени удерживаются периодические платежи и рассчитывается задолженность. После достижения ребенком 18 лет сумма долга фиксируется, как у нас говорят, идет в твердом эквиваленте. То есть сколько на момент исполнения совершеннолетия не уплачено, столько мы продолжаем довзыскивать. Деньги никуда не растворяются. По сути, это уже не алименты, это долг, и он никак не меняется. Но уже не наступает уголовная ответственность.

На исполнении судебных приставов находятся 87 исполнительных производств о взыскании алиментов, по которым дети уже достигли совершеннолетия.Корр.: Если рисовать социальный портрет неплательщика, чаще всего кто это? Алкоголики, безработные, рабочие люди среднего класса или с достатком выше среднего?

Г.А.: В обществе принято думать, что типичный неплательщик алиментов – это мужчина 30-40 лет, ведущий асоциальный образ жизни. С этой общепринятой позицией я не согласен. Мы у себя регулярно собираем алиментщиков, и это абсолютно разный состав. Достучаться до них достаточно сложно, они будто в бронежилетах.

Поверьте, из этих 21,5 тыс. человек не такой большой процент людей ведет действительно асоциальный образ жизни. Сильно замученных жизнью там я не видел. У каждого в кармане лежит мобильный телефон. Около половины приезжают на хороших авто, которые, правда, оформлены на маму или бабушку. То есть они нашли средства на покупку машины, на какие-то средства ее заправляют, покупают продукты каждый день, а своим детям помочь не хотят.

Как можно считать себя хорошим человеком, не заботясь о собственных детей?

Надо отметить, что сейчас к алиментщикам в обществе относятся крайне отрицательно. Многие жалуются, что виноваты бывшие муж/жена, но речь ведь не о них, а о ребенке. У родителей есть ответственность — воспитание полноценного гражданина, здорового и счастливого. Кто ответит положительно на вопрос: хотели ли бы вы для своих детей худшей жизни? Никто. Но некоторые предпочитают не работать и не платить алименты. И таких людей немало.

Когда проверяем такого человека, выясняется, что живет он у мамы. Ему принадлежат только кровать, чашка, тарелка и ложка. Официально он не трудоустроен, находится на иждивении у родителей. Как в это вообще можно поверить? Безусловно, есть какой-то там процент людей, которые так и делают, но он минимален.

В 30-40 лет — это мужчина в самом расцвете сил, с нормальными бытовыми потребностями. И он понимает — для того, чтобы жить, ему нужно зарабатывать. А работают они, как правило, неофициально. На наших встречах большинство из них сидят и суетятся, мол, отпустите нас на работу.

Корр.: Как часто женщины становятся должниками по алиментам?

Г.А..: Количество исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении женщин-должников составляет 3 236 из 21541 исполнительных производств, то есть 15,14 %. И это уже не математическая погрешность.

Корр.: А как вы воздействуете на таких "безработных"?

Г.А.: Работают они неофициально, соответственно, работодатель не производит никаких отчислений ни в Пенсионный фонд, ни в Фонд социального страхования. При этом они пользуются всеми услугами. Если это так, тогда мы начинаем делать расчет не по МРОТ (его размер в Алтайском крае 7800 руб. – прим. ред.) или исходя из прожиточного минимума (на детей — 9 434 руб. – прим. ред.), а по среднероссийской зарплате. Сейчас она, по данным Росстата, равна 37140 руб. Часто эта цифра выше реальных "черных" доходов должника. По закону у такого гражданина могут удерживать на содержание ребенка 30% от доходов. Таким образом, если он реально получает 18 тысяч рублей, то эта доля составляет 6 тысяч. А если считать от общероссийской, это уже более 11 тысяч.

Тут задолженность начинает расти в геометрической прогрессии. И тогда удержать уже могут не 30%, а 70%. Реальный доход должника может не увеличиваться: как была зарплата 18 тысяч, так и есть. А среднероссийская зарплата регулярно коррелируется и подрастает. Возможно, приведу плохой пример, но это схоже с начислениями микрофинансовой организации. Человек сталкивается с тем, что он два-три года не платит алименты и потом осознает, что у него только долг по алиментам 300-500 тысяч. И подтвердить, что он где-то работал, очень сложно. Бывает, что должники пытаются доказать, что они работали за небольшую зарплату, предоставляют договор задним числом. У нас были случаи, когда документы далее направлялись в трудовую инспекцию, и уже руководитель привлекался к ответственности.

На 30 сентября 2017 года проведено 5360 проверок бухгалтерии и еще 2000 проверок по уже оконченным производствам.Нередки случаи, когда должники увольняются. Происходит это обычно после одного-двух удержаний заработной платы на основе постановления о возбуждении исполнительного производства. Тут тоже долг начинает считаться по среднероссийской зарплате.

Корр.: Как часто административное преследование обращается в уголовное? Назначаются ли у нас общественные работы?

Г.А.: В случае уклонения от уплаты алиментов должник может быть привлечен к административной (ст. 5.35.1 КоАП РФ – прим. ред.) и уголовной (ст. 157 УК РФ – прим ред.) ответственности. В первом случае наказать могут обязательными работами на срок до 150 часов либо административным арестом на срок до 15 суток. Если в отношении кого-то административный арест не может быть наложен, назначается штраф. В случае привлечения к уголовной ответственности могут назначить до года исправительных работ или принудительных работ либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

В Алтайском крае за девять месяцев 2017 года к административной ответственности было привлечено 1 549 должников, к уголовной – 761 гражданин, в том числе и повторно.Отмечу, что штраф не всегда эффективен. Приведу пример. Гражданин накопил долг по алиментам 546 тысяч рублей. Мы его оштрафовали. Но сначала он должен выплатить в полном объеме алименты и только потом штраф. За это время срок действия административного правонарушения истечет, а работы или административный арест могут быть применены сразу. Этот инструмент побуждает нарушителей рассчитаться с долгами.

Корр.: Как часто приходится арестовывать имущество должников по алиментам?

Г.А.: Часто. Работает это так: судебный пристав-исполнитель накладывает арест на имущество, проводится оценка. В дальнейшем либо самостоятельно, либо принудительно осуществляется его продажа. Конечно, сходить с ума и арестовывать черенки и лопаты не всегда эффективно. Но арест сотового телефона, без которого уже сложно представить жизнь современного человека, является маленькой, но побудительной мерой. Хотя бы тысячу, но мы взыщем в пользу ребенка.

Приставами за девять месяцев было совершено 15 тысяч выходов по месту жительства должника для проверки имущественного положения. Во время выходов составлено 3074 акта об аресте имущества. И это тоже непростая работа. Представляете, какой это объем для судебного пристава. А ряд граждан приходится неоднократно проверять, в том числе когда мы не можем их найти.

Благодаря аресту имущества должников, задолжавших алименты, было обеспечено каждое шестое исполнительное производство. По 396 исполнительным производствам имущество передано на реализацию либо производится оценка арестованного имущества.Корр.: А если у должника нет собственности и работы, то тут как быть?

Г.А.: Безусловно, бывают и сложные ситуации. Но государство готово протянуть руку помощи. Мы всем даем направление в центр занятости населения. Поясняем, что там будут выплачивать пусть небольшое, но пособие. На этот период не начисляется задолженность. Человек узнает о вакансиях, можно пройти обучение. Но этим шансом пользуются единицы. Многие не собираются вообще ничего менять.

Тогда мы применяем другие меры. Речь об установлении временного ограничения на пользование должником специальным правом. В основном это ограничение в пользовании водительским удостоверением. Если автомобиль нужен для профессиональной деятельности, мы идем навстречу, но тогда предоставьте данные о месте трудоустройства, а мы на предприятие отправляем постановление об удержании доходов. Главное – ребенок начинает получать причитающиеся ему денежные средства. Это жесткая, но эффективная мера.

Всего 3 836 неплательщиков алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей ограничены по правам. Из них 260 окончены благодаря ограничению на пользование водительскими правами.Бывает и так, что люди приходят и рассчитываются с многолетними долгами, ведь если автомобиль для них действительно средство заработка, то потерять они могут больше.

Если человек ограничен в праве управления и его останавливает сотрудник ГИБДД, дальше судом он уже будет лишен прав. И, погасив задолженность, он права не вернет.

Также ограничиваем выезд за пределы России. За счет применения этой меры окончено 31 исполнительное производство на сумму 3 977 тысяч рублей.

Но, пожалуй, самая эффективная мера — это списание со счетов и введение ограничения на осуществление регистрационных действий с автотранспортом и недвижимостью. На все имущество еще до возбуждения административного производства выставляется запрет на совершение регистрационных действий. То есть мы не арестовываем квартиру, но и продать ее уже не смогут.

Если родитель до возбуждения административного производства успел продать дорогой автомобиль, дачу, пристав видит все эти сведения, и из этой суммы будет вычтено 30%, так как ребенок по закону имеет право на 30% от всех доходов.

Самая крупная сумма долга по алиментам на одного ребенка составляет 6 млн 438 тыс. руб. Корр.: Существуют счета, с которых снимать деньги приставам не положено. Например, нельзя списывать деньги с детских пособий и алиментов, выплат в связи с потерей кормильца, средств, которые используются для приобретения лекарств и других жизненно важных продуктов, и др. Бывают жалобы на то, что у человека списали со счета, который трогать было нельзя. Почему это происходит?

Г.А.: Мы запрашиваем информацию у банков, но они не дают нам характеристику счета, сообщают только, что счет на этого гражданина есть и на нем такая-то сумма. Мы выносим решение об удержании 50%. Бывает, что списания происходят с социальных счетов. И такие случаи бывают. Каждый приходит и говорит, а почему вы не сходили в банк, не уточнили, не разобрались конкретно в моей ситуации. Что ответить? Что на полке у пристава четыре тысячи производств и он физически не может дойти? На 500 приставов-исполнителей в год 1 млн 100 тысяч различных исполнительных категорий. Нам как работать? Мы же должны исполнять. Тут уже речь скорее об отношении гражданского общества.

Представьте, почти 70% нашей работы — это взыскание фискальных платежей: налоги, штрафы, госпошлина, топливно-энергетический комплекс. И это, конечно, отвлекает нас от взыскивания алиментов. При этом возврат долгов по алиментам действительно очень важный вопрос в современном обществе.

Хочу еще раз обратить внимание должников на то, что в вашей жизни может быть и административное, и уголовное преследование, но все-таки этот конфликтный путь фатальный. Поймите, что благополучие и счастье ваших детей в ваших руках.