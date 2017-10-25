Фото: Mash
Омские следователи проводят проверку по факту избиения несовершеннолетними 13-летнего воспитанника школы-интерната. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал Mash.
Предварительно установлено, что четыре воспитанника адаптивной школы-интерната в Омске в возрасте от 13 до 17 лет избили подростка из этого же учебного заведения за то, что он сломал наушники. Инцидент подростки сняли на видео.
В ролике видно, как мальчики избивают лежащего на кровати подростка руками и ногами. Тот в ответ отмечает, что ему очень больно.
Следователям предстоит проверить все обстоятельства и причины инцидента, а также условия проживания детей в школе-интернате. Также они дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.
Комментарии
ну твари!
Природная дестабилизация....
шакалята малолетние
Деда с пневматикой на них нет