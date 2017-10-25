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Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг данные о том, что выборы столичного градоначальника в 2018 году могут быть перенесены.
Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", назвав подобного рода сообщения "абсолютным фейком".
"Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк", — отметил Собянин.
Также он подчеркнул, что "никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал", а саму идею находит "никчемной".
Напомним, москвичи должны выбирать мэра в сентябре 2018 года.
На этой неделе Собянин также высказался в том ключе, что готов баллотироваться на новый срок, заявив: "Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе".
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