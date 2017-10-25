Фото: правительство Алтайского края
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред Сергей Меняйло провели во вторник, 24 октября, выездное совещание в Барнауле, где обсудили с губернаторами сибирских регионов и другими федеральными чиновниками вопросы национальной безопасности. На совещании, в частности, были главы Алтайского края, Новосибирской области, Омской области, Республики Алтай, Хакасии, Бурятии и Красноярского края.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в начале совещания рассказал об увеличении в Сибирском федеральном округе количества преступлений экстремистской направленности. Так, за восемь месяцев текущего года в округе было выявлено 150 преступлений данного характера, что на 14% больше, чем годом ранее. Николай Патрушев добавил, что выявляемость преступлений выросла благодаря принятым мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности.
Например, активизировалась работа по выявлению в интернете и в библиотеках материалов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера. Для этого штат сотрудников судебно-экспертных учреждений был увеличен на 420 человек. Секретарь Совета безопасности призвал продолжить работу с лицами, которые подвержены влиянию экстремизма.
Впрочем, основной акцент на совещании был сделан на заметно выросшем уровне преступности. Так, в первом полугодии 2017 года в округе зарегистрировано около 180 тысяч преступлений. Рост преступности был зарегистрирован в Тыве и Забайкальском крае.
Николай Патрушев призвал глав регионов Сибири серьезнее относиться к этим цифрам. По его словам, деятельность координационных органов в сфере профилактики правонарушений в ряде субъектов округа во многом формальна.
Как сообщил на заседании полпред президента в СФО Сергей Меняйло, остается высоким уровень рецидивной преступности. Так, 62% осужденных повторно совершают преступления. По данным полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, 18% всех преступлений в России совершается в Сибирском федеральном округе. При этом в 2017 году впервые за 10 лет процент снижения преступлений в СФО превысил среднероссийский показатель – 7,3% по округу против 6,9% по России.
Николай Патрушев и Сергей Меняйло призвали глав сибирских регионов сделать акцент на работе по созданию специализированных центров социальной адаптации и реабилитации граждан, которые уже отбыли наказание. Для этого сибирским губернаторам необходимо заняться вопросами устройства на работу граждан, которые вышли из тюрьмы.
Также, по словам Патрушева, надо усилить пропагандистскую работу по дискредитации криминальной идеологии, в том числе через СМИ.
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