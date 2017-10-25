23 октября специалисты Алтайского филиала "Ростелекома" в рамках Всероссийской акции "Единый урок безопасности в сети Интернет — 2017" провели урок знаний для учащихся первого и пятого классов школы №125 города Барнаула, а также подарили Министерству образования и науки Алтайского края комплекты учебных пособий для распространения в образовательных учреждениях.

Для проведения встречи со школьниками в "Ростелекоме" были разработаны методические материалы по кибербезопасности в виде цветных буклетов для детей среднего и старшего школьного возраста и раскрасок для учащихся начальных классов. Специально для родителей подготовлены памятки "Правила безопасного поведения в киберпространстве" с пометкой "обсудите вместе с детьми", а также цветной буклет "Безопасно родителям – спокойно детям!".

Для школьников специалисты "Ростелекома" озвучили несколько простых правил поведения в интернете, в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном:

нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам или создавать аккаунт с чужими фотографиями (это преступление)

нельзя использовать противоправный контент

нужно обдуманно отвечать на комментарии и игнорировать неприличные

нельзя никого оскорблять и унижать, распространять ложную информацию

не стоит открывать файлы от незнакомых людей и принимать за истину все, что пишут в интернете.

Самая важная часть урока была посвящена киберпреследованию как одной из форм школьного террора с помощью электронных средств общения. Специалисты рассказали, как распознать киберпреследователя, что предпринять, если начал получать по интернету неприятные текстовые сообщения, и какие правила нужно соблюдать, чтобы себя обезопасить. В буклете для родителей подчеркнуто: ребенок должен знать, что в случаях киберпреследования ему нужно обязательно поговорить с кем-то, кому он доверяет.

"Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в безопасности не только в реальной жизни, но и посещая сайты и управляя своими аккаунтами в соцсетях. Мы, как федеральные провайдеры, вместе со всеми чувствуем ответственность за моральное здоровье и физическую безопасность детей. Надеемся, что наши советы на уроках по безопасности в интернете, памятки, которые мы раздали детям и их родителям, помогут сориентироваться школьникам в случае поступления в их адрес сетевых угроз", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

По окончании урока первоклассники получили в подарок от компании красивые раскраски "Советы киберсветофора", пятиклассники – буклеты с памятками для себя и своих родителей, а также сувенирную продукцию "Ростелекома". В рамках акции в краевое Министерство образования и науки было передано 10 тысяч буклетов для старшеклассников, две с половиной тысячи раскрасок для начальных классов и 10 тысяч буклетов-памяток для родителей.