Четверг, 26 Октябрь, 12:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,61
€ 67,77
3°
Обь
108см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

В споре рождается бюджет: параметры казны Алтая приняты в первом чтении

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутаты определились, на что регион будет жить в год Желтой Собаки. Правда, в едином мнении не сошлись.

Фото: vladtime.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении бюджет региона на 2018 год и плановые 2019-2020 годы. Подробности с сессии, проходящей в четверг, 26 октября, передает корреспондент портала Amic.ru.

Параметры

В первом чтении принимаются основные параметры главного финансового документа региона. Так, доходы запланированы в объеме 83 млрд 581 млн рублей, расходы — 88 млрд 418 млн, дефицит составит 4 млрд 837 млн рублей.

Из федерального бюджета, и это еще не окончательные данные, будет перечислено 35,2 млрд рублей. Это на 7% больше, чем было запланировано в 2017 году. На такой же процент вырастут и собственные доходы региона — до 48 млрд 369 млн рублей.

Читайте также: Алтайский край вошел в топ регионов, которые получат крупнейшие дотации

Зампред краевого правительства, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов в очередной раз напомнил, что в бюджете будут сохранены все виды социальной помощи, все программы поддержки реального сектора экономики, расходы по софинансированию федеральных программ из краевого бюджета, фонд оплаты труда бюджетников будет проиндексирован на 12%.

Споры

В первом чтении бюджет приняли большинством голосов (54 из 67 депутатов), против было 13 человек.

Некоторое несогласие высказали все три оппозиционные фракции. Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов назвал бюджет слишком консервативным, который пока не стал бюджетом роста. Он призвал власти больше вкладывать в развитие инвестиционной деятельности.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова высказала недовольство прогнозом снижения налоговых доходов и федпомощи в последующие годы и недостаточным использованием госимущества.

А вот увеличение помощи федерального бюджета региональному она назвала мерой к президентской кампании для снижения напряженности в Алтайском крае.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов в числе прочего предложил увеличить размер финансовой поддержки муниципалитетов уже со стороны краевой казны. А справоросс Василий Железовский вообще перешел на более философский уровень рассуждения, заявив, что бюджет ему не нравится концептуально и идеологически.

На сессии в первом чтении был принят и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в Алтайском крае с доходами в размере 29,379 млрд рублей. Большая часть этой суммы (29,332 млрд рублей) — средства, которые поступят в регион из бюджета ФОМС РФ.

Также депутаты внесли изменения в краевой бюджет 2017 года: на 27 млн рублей увеличен объем средств на социальную поддержку многодетных семей. На 200 млн рублей увеличен объем дотаций на сбалансированность бюджетов районов и городов, а сразу на 2 млрд рублей — на погашение долгов муниципалитетов, в том числе по налогам, которые составляют около 600 млн, а также на погашение бюджетных и коммерческих кредитов.

Читайте также: Алтайские власти выделят 2 миллиарда районам для погашения задолженности

2 млрд на долги муниципалитетов — мера, которую в целом поддержали все депутаты. Однако глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов назвал это справедливой полумерой, потому что средства получат те, кто накопил долги, а не те, кто пытается работать без них.

Читайте также в сюжете: Бюджет - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.10.2017 11:50
- гость -

Какие споры? ЕдРосов болшинство, могут принимать, что хотят.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:02
Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров вырос на 180 рублей 0
11:53
Волочкова рассказала, что чиновник в обмен на секс предлагал ей квартиру 3
11:41
В споре рождается бюджет: параметры казны Алтая приняты в первом чтении 1
11:35
Морозы под 30 градусов прогнозируют в Алтайском крае в ноябре 0
11:24
Война за дорогу продолжается: в барнаульском поселке разбирают баррикады 4
11:14
Покупатели по программам первого и семейного авто получат налоговые льготы 2
11:05
Замминистра РФ похвалил Алтайский край за подготовку к зиме и строительство 4
10:53
Главный механик МУПа в Горном Алтае идет под суд за гибель двух мужчин 3
10:44
"АвтоВАЗ" планирует выпустить 12 новых моделей Lada 0
10:32
Специальные предупреждения появились на берегах рек и озёр Алтайского края 0
10:27
С днем жестянщика: снежное утро в Барнауле началось с аварий 2
10:13
Зима пришла: трассы Алтайского края покрылись льдом 0
10:02
Фотограф из Барнаула с помощью краудфандинга собирает деньги на календарь 1
09:50
Дым от лесных пожаров окутал Владивосток 0
09:41
Курортный сбор с гостей Белокурихи начнут взимать с 1 мая 2018 года 2
09:35
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступают в силу 5 ноября 6
09:28
"АлтайБаскет" потерпел два поражения в стартовых матчах чемпионата 0
09:17
Минтранс предложил штрафовать за простой вагонов 0
09:08
Подробности смертельного наезда маршрутки на пенсионерку в Барнауле 42
08:51
Несколько тысяч дворов Алтая войдут в проект благоустройства единороссов 14
08:34
Правозащитники Amnesty сравнили этапирование заключенных в России с пытками 22
08:19
В Барнауле с первого раза не нашли подрядчика для строительства "Сказки" 4
08:06
Коттедж со своей лесной зоной на участке продают под Барнаулом за 15 млн 1
07:45
Восемнадцать мне уже: что в России можно делать с 18 лет 1
07:24
Прятки с собственными детьми: как приставы взыскивают долги по алиментам 63
07:03
Скандальный фильм "Матильда" начали показывать в Барнауле: куда бежать смотреть 7
06:44
Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек 4
06:23
Мокрый снег с метелями прогнозируют в Алтайском крае 26 октября 0
06:01
Посчитаем денежки: гид по доходам жителей Алтая и других сибиряков 6
05:41
"По морде дам": Жириновский устроил скандал с единороссом в шоу Соловьева 6
04:33
МВД Украины квалифицирует взрыв в центре Киева как теракт 1
03:14
Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах 18
02:18
Восьмиклассника нашли в школьном туалете в Волгограде с ранением в сердце 13
01:07
Двоих полицейских расстреляли в Ессентуках 0
00:55
Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" на выборах 3
23:49
Мизулина: ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей 0
23:36
Региональных депутатов хотят наделить административной неприкосновенностью 3
23:16
Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России 0
22:36
Помощника прокурора похитили в Москве, но потом передумали и довезли домой 2
22:12
Маршрутка сбила насмерть женщину в Барнауле 2
22:09
Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста 0
21:48
"Лаборатория Касперского" случайно "украла" секретные данные АНБ 2
21:28
Арестован абхазский банкир, подозреваемый в хищении у Этуша 28 млн рублей 0
21:14
Процентную ставку по ипотеке до конца года снизят на 1% в половине банков 0
20:48
Путин поручил проиндексировать пенсии военных с 1 января 2018 года 8
20:24
Золотов назвал "эмоциональный всплеск" причиной расстрела бойцов в Чечне 1
20:04
Оклады федеральных госслужащих собираются повысить в 2019 и 2020 годах 1
19:53
СМИ сообщили о планах Собчак сменить имя и фамилию перед выборами 6
19:28
Путин: задолженность по зарплате составляет около 3,5 млрд рублей 0
19:06
Коротко о главном: страсти по "Спичке", Нагорный парк и мигранты на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 октября

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.