Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении бюджет региона на 2018 год и плановые 2019-2020 годы. Подробности с сессии, проходящей в четверг, 26 октября, передает корреспондент портала Amic.ru.

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В первом чтении принимаются основные параметры главного финансового документа региона. Так, доходы запланированы в объеме 83 млрд 581 млн рублей, расходы — 88 млрд 418 млн, дефицит составит 4 млрд 837 млн рублей.

Из федерального бюджета, и это еще не окончательные данные, будет перечислено 35,2 млрд рублей. Это на 7% больше, чем было запланировано в 2017 году. На такой же процент вырастут и собственные доходы региона — до 48 млрд 369 млн рублей.

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Зампред краевого правительства, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов в очередной раз напомнил, что в бюджете будут сохранены все виды социальной помощи, все программы поддержки реального сектора экономики, расходы по софинансированию федеральных программ из краевого бюджета, фонд оплаты труда бюджетников будет проиндексирован на 12%.

Споры

В первом чтении бюджет приняли большинством голосов (54 из 67 депутатов), против было 13 человек.

Некоторое несогласие высказали все три оппозиционные фракции. Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов назвал бюджет слишком консервативным, который пока не стал бюджетом роста. Он призвал власти больше вкладывать в развитие инвестиционной деятельности.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова высказала недовольство прогнозом снижения налоговых доходов и федпомощи в последующие годы и недостаточным использованием госимущества.

А вот увеличение помощи федерального бюджета региональному она назвала мерой к президентской кампании для снижения напряженности в Алтайском крае.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов в числе прочего предложил увеличить размер финансовой поддержки муниципалитетов уже со стороны краевой казны. А справоросс Василий Железовский вообще перешел на более философский уровень рассуждения, заявив, что бюджет ему не нравится концептуально и идеологически.

На сессии в первом чтении был принят и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в Алтайском крае с доходами в размере 29,379 млрд рублей. Большая часть этой суммы (29,332 млрд рублей) — средства, которые поступят в регион из бюджета ФОМС РФ.

Также депутаты внесли изменения в краевой бюджет 2017 года: на 27 млн рублей увеличен объем средств на социальную поддержку многодетных семей. На 200 млн рублей увеличен объем дотаций на сбалансированность бюджетов районов и городов, а сразу на 2 млрд рублей — на погашение долгов муниципалитетов, в том числе по налогам, которые составляют около 600 млн, а также на погашение бюджетных и коммерческих кредитов.

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2 млрд на долги муниципалитетов — мера, которую в целом поддержали все депутаты. Однако глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов назвал это справедливой полумерой, потому что средства получат те, кто накопил долги, а не те, кто пытается работать без них.