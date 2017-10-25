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Клад с монетами из сплава меди и серебра конца XVII – начала XVIII века был обнаружен в Москве в ходе работ по благоустройству Нижней Радищевской улицы. Об этом пишет "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Он уточнил, что клад нашли во время осмотра строительной траншеи рядом с церковью Николая Чудотворца на Болвановке. По словам Емельянова, церковь могла быть ориентиром для зарывающих клад людей.
Вес найденных монет равен 23,8 грамма, а их диаметр — порядка 8 миллиметров. Археологи отмечают, что для своего времени сумма в кладе была довольно крупной.
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