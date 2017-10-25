Барнаульский застройщик ООО "ГраНИД" допустил ряд нарушений при возведении двух многоэтажек в краевом центре. Речь идет как о срыве намеченных сроков строительства, так и о нецелевом использовании средств дольщиков, сказано на сайте Госинспекции Алтайского края.
Служба контроля и надзора в области долевого строительства провела плановую проверку застройщика. Многоквартирный дом на 152 квартиры по улице Молодежной, 111 начали возводить в 2014 году. К настоящему времени заключено 148 договоров долевого участия. При этом срок передачи квартир смещен на несколько месяцев. Работы по монтажу конструкций надземной части здания должны были быть закончены во второй декаде октября 2017 года. Застройщиком разрешение на строительство продлено до 30 ноября. Дольщики уведомлены о переносе срока завершения строительства.
Еще больше нареканий вызвал второй объект "ГраНИДа" — многоквартирный жилой дом (запланирована 551 квартира) по улице Советской Армии, 71. Его начали строить также в 2014 году. Известно, что уже заключено 496 договоров долевого участия. Между тем специалисты проверили порядок привлечения и расходования застройщиком средств дольщиков. В результате установлено, что изначально вместо договора участия в долевом строительстве заключен договор займа. Позднее он был переоформлен.
Кроме того, обнаружено нецелевое расходование денег дольщиков. Застройщику выдано предписание об устранении нарушения. Помимо прочего, "ГраНИД" не уведомил клиентов о невозможности завершить строительство дома по Советской Армии в предусмотренный срок. Также застройщик не предложил изменить условия договоров.
ООО "ГраНИД" зарегистрировано в Барнауле в 2002 году. Уставный капитал компании — 42 тысячи рублей. Директор — Николай Гражданкин. Единственным владельцем ООО является Вячеслав Суслов. В числе возведенных объектов компании — ряд многоэтажек на Павловском тракте, Антона Петрова и Юрина.
Комментарии
Пожурила....."Ай-ай-ай, какой нехороший, устроил проволочку. Не делай больше так, а то нам без ваших откатов не купить новы домик на лазурном берегу."
Так что ли?