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Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в причастности к отмыванию денег, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что расследованием занимается прокуратура района Манхэттен в Нью-Йорке. Это уже третье расследование в отношении господина Манафорта.
Также проверки ввиду вероятной причастности экс-главы штаба Трампа к отмыванию денег проводят аппарат федерального спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман.
Ранее издание Politico сообщало, что у команды Мюллера и генпрокурора Нью-Йорка есть данные о различных финансовых преступлениях Манафорта.
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