фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
IV Чемпионат Сибирского федерального округа по массажу прошел в Барнауле 25 октября. В этом году в краевую столицу приехали 36 мастеров из Новосибирска, Иркутска, Томска и четырех городов Алтайского края. Только город Белокуриха был представлен 15 специалистами.
Судьями выступили представители оргкомитета III Сибирского Международного форума по оздоровительному и медицинскому туризму Андрей Сырченко и Илона Ансоне, победитель чемпионата СФО по массажу в 2014 году Сергей Петров, чемпион мира по массажу в номинации "Аппаратный и инструментальный массаж" Сергей Дейкун.
Участники соревновались в двух программах: обязательной и произвольной. В классическом массаже оценивался внешний вид массажиста (руки, удобство обуви, закрытая, но дающая простор одежда, убранные волосы, отсутствие украшений), эргономика массажа, последовательность приемов и их разнообразие. В произвольной программе - внешняя и коммерческая привлекательность, соответствие заявленной композиции.
Комментарии
я бы поучаствовал, в качестве массажируемого