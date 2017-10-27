Жители Барнаула и его гости получили возможность увидеть редкие виды змей, узнать интересные факты из их жизни и даже прикоснуться к ним. Более 20 видов этих пресмыкающихся привезли в город на экзовыставку.
На выставке будет представлено два десятка уникальных видов змей длиной от 15 сантиметров до 2,5 метров. Это иероглифовый питон, императорский удав, парагвайская анаконда, Королевская змея Нигрита и многие другие. Каждый час на выставке проходят интерактивные экскурсии, на которых посетители смогут узнать много нового и интересного. Например, как в реальности выглядит мультипликационный удав Каа, какие змеи снимаются в кино, кто из них питается себе подобными, а какую змею называют великолепной. А еще – чем отличается удав от питона.
Согласно поверью, того, кто прикоснулся к змеиной коже, ждет удача, благополучие и богатство. Посетители выставки смогут проверить эту легенду на себе — погладить змей и сфотографироваться с ними. В коллекции представлены неядовитые особи, поэтому они безопасны для человека. И если раньше при слове "змея" вас охватывал страх, подержав в руках это уникальное создание, можно с удивлением обнаружить, какие они приятные на ощупь.
Решаете, куда сходить с ребенком на каникулах? Выставка будет работать с 30 октября в течение месяца в ТРЦ "Арена". Помимо змей, на ней также представлены пауки, скорпионы, ящерицы и тропические бабочки.
Стоимость билета:
Взрослый билет – 250 рублей
Детский (с 3 до 16 лет) – 200 рублей
Пенсионерам – 200 рублей
Дети до 3 лет – бесплатно (обязательно предъявление документа).
Каждый, кто назовет на кассе кодовое слово "НИГРИТА", получит скидку 100 рублей.
Экзовыставка
ул. Павловский тракт, 188, 4 этаж, ТРЦ "Арена" (вход возле кинотеатра)
тел. 59-44-55