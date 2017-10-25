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Барнаульские власти намерены выделить из бюджета города свыше 22,4 миллиона рублей на услуги по содержанию кладбищ в городском округе в следующем году. В данный момент уже ведется поиск подрядчика, который будет ухаживать за местами захоронения, пишет "АП".
Отмечается, что в обязанности исполнителя будет входить установка контейнеров, сбор и вывоз мусора, снос поврежденных деревьев и санитарная обработка остальных. Также он будет в холодное время года очищать от наледи и снега межквартальные проезды, проезды к кладбищам и парковки. В теплое время года подрядчик будет косить траву и обрабатывать кладбища от клещей.
Кроме этого, рабочие должны будут установить летний водопровод и туалет, обеспечить их содержание и ремонт, приводить в порядок ограждения. Также подрядчику предстоит следить за состоянием межквартальных проездов: выполнять ямочный ремонт асфальта, грейдирование проездов, завоз грунта на религиозные праздники.
Издание пишет, что рабочие будут следить за состоянием самих могил, выкашивать на них траву, а при необходимости восстанавливать могильные холмы. На воинских захоронениях будет проведен текущий ремонт памятников.
Начальная цена контракта равна 22 млн 427,1 тыс. рублей. В ходе торгов она может измениться. Услуги подрядчик должен будет оказывать с 1 января следующего года по 31 декабря того же года. Заявки на аукцион будут рассмотрены 20 ноября.
Комментарии
"Подрядчик будет устанавливать контейнеры, собирать и вывозить мусор, сносить деревья и не только"
Еще выкапывать будет? Или наоборот закапывать?