По заявлению собственника Барнаульского сереброплавильного завода ООО "Матч" публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории "Спички" отменены. Объявление размещено на сайте администрации города.
Изначально обсуждение должно было пройти 2 ноября по адресу: улица Ползунова, 37, в здании первой плавильной фабрики. Характерно, что уведомление об отмене слушаний датировано еще 20 октября, а сама информация опубликована барнаульской мэрией только 25-го числа.
К слову, накануне в интернете появилась петиция с требованием запретить строительство гипермаркета в Барнауле на территории бывшего сереброплавильного завода. В документе, кстати, высказывались опасения, что слушания отменят. Так в итоге и произошло.
Ранее архитектор Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко написали письмо министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в судьбу территории бывшего сереброплавильного завода.
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Комментарии
Итог: вот вам ваши руины, делайте с ними что хотите.
Итог совсем другой !!!
Вообще клали на ваше мнение
Вот я одного не понимаю, Карлин какой-то новодел фигачет, под видом "Барнаул - город горнозаводской". Получается совсем не о чём, просто не на что смотреть. Взял бы да восстановил спичечную фабрику чисто для туристов.
иОне прав, клали они на вас с прибором, думать надо было когда жуликам продавали исторический объект, а не только взятки по карманам рассовывать
Правильнее наверное будет сказать.
ЛОЖИЛИ С ПРИБОРОМ
Карлин какой-то новодел фигачет
карлин зафигачил безобразное здание на месте кинотеатра Первомайский, причем врал сначала, что это будет детская офтальмологическая клиника, а потом как всегда там поселилась мария-ра
Ну логично - поняли, что не прокатит. Сейчас будут думать, на какой еще козе горожан объехать - похитрее! И надо продолжать отстаивать завод и не сдаваться! В конце концов, так называемый собственник знал, что покупал.
А как правильно, класть кирпичи или ложить кирпичи? По моему слово кирпичная кладка произошло от слова класть а не ложить.
А мудрик штань знал что покупал Речной вокзал, а не место под жилой дом?
А вот давайте мы у Карлина и спросим - как получилось, что завод попал в частные руки? Как вышло, что прежнему собственнику, который готов был восстановить завод без всяких торговых центров - в этой возможности отказали, а потом и вовсе отдали территорию губернаторской "Изумрудной стране"? Как допустили, что завод, в конечном итоге, оказался в залоге у банка? И почему в проекте туркластера есть деньги на что угодно, в том числе на дедовмедведов и чудовищно дорогой и столь же чудовищно бессмысленный конгресс-центр, под который еще грунт намывать надо будет - и НИ КОПЕЙКИ не заложено на восстановление завода? Господин губернатор, ау! Что вы по этому поводу думаете? Или будете ждать, как с деревьями, когда завод сровняют с землей?
17:23, Вы про коррупцию слышали? Они за деньги мать родную продадут.
КАКАЯ ТАКАЯ КОРРУПЦИЯ ??? :0