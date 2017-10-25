Фото: правительство Алтайского края

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал регионы Сибири, где существует критическое загрязнение окружающей среды. В этот список, помимо Тывы, Бурятии, Омской и Кемеровской областей, вошел также Алтайский край. Об этом Патрушев рассказал главам сибирских регионов в Барнауле 24 октября на совещании, посвященном вопросам экологической безопасности и профилактике несанкционированных свалок.

По словам секретаря Совета безопасности, в Сибири на данный момент выявлено почти четыре тысячи несанкционированных свалок. Общая их площадь превышает десять тысяч гектаров. Николай Патрушев напомнил главам регионов, что в 2014 году была введена новая схема обращения с отходами, которая призвана снизить уровень экологических преступлений и усилить контроль за бытовыми отходами.

При этом не все сибирские регионы выполнили мероприятия в рамках концепции. Так, региональные программы по работе с твердыми бытовыми отходами не приняты еще в Тыве, Бурятии, Красноярском крае, Томской области.

Нормы накопления отходов разработаны у половины регионов СФО. Конкурсную документацию по выбору регионального оператора для работы с отходами создали только в Кемеровской области.

Секретарь Совбеза добавил, что в районах размещения отходов повсеместно отмечается загрязнение окружающей среды, формируется неблагополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

"Наиболее критичное положение отмечается в республиках Тыва, Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства расположены в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной зоны. Экологическая обстановка в округе остается непростой. В округе только в текущем году зарегистрировано более 4,2 тысячи экологических преступлений, размер причиненного материального ущерба по которым составил более 12 миллиардов рублей. Ежегодно образуется порядка 460 тысяч тонн отходов потребления, в хозяйственный оборот вовлекается не более 15% отходов", — сообщил на заседании Николай Патрушев.

Сибирский полпред Сергей Меняйло, выступая перед губернаторами, призвал актуализировать работу в данном направлении, утверждая, что проблемы с отходами способствуют росту социальной напряженности и несут риски дискредитации органов власти.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отметил, что в 2017 году в России Росприроднадзором было выявлено почти 24 тысячи нелегальных свалок, при этом 5,7 тысячи были ликвидированы по предписаниям надзорной службы.

Сергей Донской также проинформировал о ходе реформирования сферы обращения с отходами в рамках принятых изменений в природоохранное законодательство. Так, разработанные Министерством природы справочники по отходам уже утверждены приказами Росстандарта.

"Самое большое число несанкционированных свалок зафиксировано в Тверской, Новгородской, Саратовской, Псковской, Вологодской, Волгоградской, Ростовской областях. Подготовлены изменения законодательства, которые обязывают все регионы отметить на своих территориальных схемах по управлению отходами все несанкционированные свалки. При выборе региональных операторов они будут обязаны включить в их обязанности уборку несанкционированных свалок и контроль над тем, чтобы такие объекты не возникали. Если это не будет сделано, то регионам грозят штрафы и другие санкции", — сообщил журналистам министр Сергей Донской, добавив, что в Алтайском крае на данный момент такой оператор пока не найден.