Фото: Instagram.com
Коллекцию одежды под общим названием "Горная жемчужина" презентовали во вторник, 24 октября, в московском парке "Зарядье".
Дизайнером 47 платьев, которые смогли увидеть гости мероприятия, выступила дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова, возглавляющая дом моды Firdaws.
Пользователи Instagram активно делятся снимками с модного показа.
Поздравляю Айшат Кадырову с выпуском потрясающей коллекции! Утончённость и элегантная роскошь просматривается в каждом силуэте. Пастельные тона, воздушные материалы с дорогим отблеском шелка погрузили в волшебный мир модного дома Firdaws... Спасибо за эстетическое удовольствие @firdaws_officiel 💎 #дианапегас #dianapegas #айшаткадырова #firdaws #prive7 MUAH @prive7
Спасибо Дому Моды Firdaws @firdaws_officiel СПАСИБО нашему президенту и креативному директору @ayshatkadyrova за возможность быть в команде Firdaws🌸 этот вечер был незабываемым . Спасибо за эти эмоции и за вдохновение . #firdaws #mbfwrussia #mercedesbenzfashionweek #ss18 #fashion #ayshatkadyrova #lovewhatwedo #styleandpure #fashionisFirdawspassion
Поздравляем Айшат Кадырову с выпуском потрясающей коллекции! Утончённость и элегантная роскошь просматривается в каждом силуэте. Пастельные тона, воздушные материалы с дорогим отблеском шелка погрузили в волшебный мир модного дома Firdaws... Спасибо за эстетическое удовольствие @firdaws_officiel 💎 #айшаткадырова #firdaws #hotbeautyspot
Показ Дома Моды "FIRDAWS" @firdaws_officiel Айшат Кадыровой, в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. #firdaws #firdaws_officiel #mbfwrussia #mbfw #фирдаус #показ #неделямодывмоскве #неделямоды #зарядье #медиацентр #москва #москва2017 #fashionweek #moscowfashionweek #mbfw18 #fashionweekmoscow #moscow #verberevents
Сегодня работала за кулисами показа @firdaws_officiel И вот что хочу сказать) Какие потрясающе красивые наряды у восточных женщин) не смотря на то, что это непривычно для нашего мегаполиса, я не могла оторвать глаз от всех моделей, когда их нарядили) сколько в этом тайны, магии и красоты! Какие линии, цвета, какой шлейф женственности сразу от каждой)) непередаваемо! 🙏 Когда я несколько месяцев жила в Александрии и наблюдала за восточными девушками, я всё время спрашивала себя, вот смогла бы я так одеваться? Как-то мы с детства приучены к тому, как удобно, практично, чтобы в этом было комфортно куда-то мчаться, всё успевать, покорять города, брать карьерные вершины и гордо вещать о равноправии полов. Но вот сегодня я подумала, что эту красоту безумно хочется в свой гардероб)) в ней не хочется никуда бежать, в ней можно только плыть, течь, спокойно пребывать в своей глубине и женственности))) восторг))) 👍👍👍🌹🌹🌹 спасибо вам, @zatylkinfashionteam и моя любимая @tochilenkova Это было 🔥🔥🔥#firdaws
Хочу поблагодарить Айшат Кадырову за такой прекрасный показ. Вся коллекция меня очень поразила своими изысканными линиями, красивыми и приятными цветами, отличным материалом. Надеюсь Дом Моды "FIRDAWS" @firdaws_officiel и дальше будет радовать нас замечательными коллекциями. #firdaws #firdaws_officiel #mbfwrussia #mbfw #фирдаус #показ #неделямодывмоскве #неделямоды #зарядье #медиацентр #москва #москва2017 #fashionweek #moscowfashionweek #mbfw18 #fashionweekmoscow #moscow #verberevents
В парке "Зарядье" @zaryadye.official прошел показ модной коллекции дочери Рамзана Кадырова. Это был первый показ мод в истории парка. На подиум медиацентра вышли модели в платьях от грозненского модного дома Firdaws Айшат Кадыровой, специализирующемся на мусульманской женской одежде и аксессуарах. Фото: © Станислав Красильников/ТАСС #ТАСС #Зарядье #показ #Firdaws
Дизайнером коллекции, состоящей из 47 платьев, также выступила дочь главы Чеченской Республики ____ Модели представили длинные платья из шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и кружева. Полуприлегающие силуэты сменялись нарядами свободного кроя со вставками из шифона и кружева, плиссированными деталями, глубокими складками, широкими рукавами и струящимся шлейфом. Дополнили коллекцию платье, декорированные разнообразной вышивкой, стразами, камнями и бусинами. Незаменимый атрибут каждой модели — шелковый платок, покрывающий голову. ᅠ Дом моды Firdaws под руководством супруги главы Чечни Медни Кадыровой начал свою работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита. _____ #Кадыров #АйшатКадырова #мода #зарядье #Фирдаус
Показ Дома Моды "FIRDAWS" @firdaws_officiel Айшат Кадыровой, в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. #firdaws #firdaws_officiel #mbfwrussia #mbfw #фирдаус #показ #неделямодывмоскве #неделямоды #зарядье #медиацентр #москва #москва2017 #fashionweek #moscowfashionweek #mbfw18 #fashionweekmoscow #moscow #verberevents
показ Айшат Кадыровой #FAREDAWS в парке #Зарядье, очень приятная цветовая гамма и очень красивые декорации😍это было чудесно, спасибо ♥️ #travel #traveling #travelgram #traveler #travelblog #vacation #instatrip #instatag #touris #tourist #tourism #mytravelgram #trip #model #modellife #style #love #instagood #follow #followme #happy #beautiful #selfie #smile #friends #fun #fashion #moments
Комментарии
легким движением руки, ваши налоги превращаются... превращаются...
в дом моды кадыровской дочки. браво!
бузова и здесь вылезла вперед на фотографии...ну не может она по-другому