Фото: министерство образования и науки Алтайского края
Замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина прибыла в Алтайский край с рабочей поездкой. Об этом пишет телеканал "Катунь 24".
Она отметила, что профессиональная подготовка педагогов в регионе находится на высоком уровне. По словам Синюгиной, своим опытом педагогические лицеи и вузы Алтайского края могут делиться с другими российскими субъектами.
Заместитель главы Минобрнауки уже посетила ряд учебных учреждений столицы региона, включая 42-ю гимназию. Отмечается, что в текущем году гимназия вновь попала в топ-500 лучших российских школ. Ее ученики являются победителями краевых и всероссийских олимпиад. В школе работают заслуженные педагоги РФ.
Синюгина добавила, что слышала об успехах гимназии ранее.
"Та система работы, которая здесь есть, основана на правильном подходе к организации учебно-воспитательного процесса, к тому вниманию, с которым педагоги подходят к каждому ребёнку", – цитирует канал Синюгину.
Комментарии
Значит с этой показуха ровно прокатила
А она обычные школы не пробовала посещать? ;2-я еще со времен СССР была специализированной и имела кучу преференций. Но только учатся там несколько сотен школьников, большинство-то учится совсем в других школах и в других условиях. Впрочем - о чем это я? Зачем им об этом знать? Вон и еще одному федеральному инспектору фотку показали, как горожане в будний день толпами скитаются по "арбату". И у того ведь даже мысли не возникло о том, почему они не работают - ведь день-то будний! А уж на саму улицу он и вовсе не пошел - нафига, если фотка есть?