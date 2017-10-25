Фото: правительство Алтайского края
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Алтайский край ознакомился с деятельностью двух предприятий, выпускающих продукцию специального назначения.
Как сообщает пресс-служба алтайского правительства, вместе с губернатором Александром Карлиным и полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло он посетил приборостроительный завод "Ротор", где осмотрел несколько цехов закрытого типа, в которых производятся изделия для Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе навигационные приборы для судостроения, детали и сборочные узлы для авиации, комплектующие для тактического ракетного вооружения, управляющие и вспомогательные комплексы для ПВО, электронные блоки по заказу космических войск.
Гости также побывали в цехах, где выпускаются товары народного потребления под торговой маркой "Ротор", в том числе медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, а также столовые, кухонные и прочие бытовые изделия, машины для животноводства.
В ходе экскурсии было продемонстрировано в работе уникальное оборудование для высокоточной механической обработки. Ежегодно завод за счет собственных средств приобретает высокотехнологичное современное оборудование стоимостью порядка 80-100 миллионов рублей.
Кроме того, Николай Патрушев, Сергей Меняйло и Александр Карлин посетили цеха Барнаульского станкостроительного завода, в составе которого в настоящее время работают 14 самостоятельных предприятий. В их числе подразделения Барнаульского патронного завода, который выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию отечественного и иностранного производства. Компания "Алтайталь-Холдинг" поставляет на рынок более 250 модификаций талей и кранов грузоподъемностью до 60 тонн, "Станко-цепь" производит более 150 модификаций цепей промышленного назначения, "Термоблок" является поставщиком теплообменного оборудования.
Комментарии
надеюсь, карлин, как истинный патриот края, потребляет товары только торговой марки "Ротор"
Если бы чиновники приехали бы лет 30 назад, они бы, у нас по Барнаулу, месяц бы с экскурсиями ходили.
Прям какая то комплексная проверка деятельности администрации АК, оборонка, строительство, образование... А может приехали опыт перенимать?