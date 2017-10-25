Среда, 25 Октябрь, 17:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,59
€ 67,69
Brent
$ 50,5
8°
Обь
98см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Карлин показал федеральным чиновникам оборонные предприятия Барнаула

, ИА "Амител"
Сергей Меняйло и Николай Патрушев находятся с визитом в Алтайском крае

Фото: правительство Алтайского края

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Алтайский край ознакомился с деятельностью двух предприятий, выпускающих продукцию специального назначения.

Как сообщает пресс-служба алтайского правительства, вместе с губернатором Александром Карлиным и полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло он посетил приборостроительный завод "Ротор", где осмотрел несколько цехов закрытого типа, в которых производятся изделия для Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе навигационные приборы для судостроения, детали и сборочные узлы для авиации, комплектующие для тактического ракетного вооружения, управляющие и вспомогательные комплексы для ПВО, электронные блоки по заказу космических войск.

Гости также побывали в цехах, где выпускаются товары народного потребления под торговой маркой "Ротор", в том числе медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, а также столовые, кухонные и прочие бытовые изделия, машины для животноводства.

В ходе экскурсии было продемонстрировано в работе уникальное оборудование для высокоточной механической обработки. Ежегодно завод за счет собственных средств приобретает высокотехнологичное современное оборудование стоимостью порядка 80-100 миллионов рублей.

Кроме того, Николай Патрушев, Сергей Меняйло и Александр Карлин посетили цеха Барнаульского станкостроительного завода, в составе которого в настоящее время работают 14 самостоятельных предприятий. В их числе подразделения Барнаульского патронного завода, который выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию отечественного и иностранного производства. Компания "Алтайталь-Холдинг" поставляет на рынок более 250 модификаций талей и кранов грузоподъемностью до 60 тонн, "Станко-цепь" производит более 150 модификаций цепей промышленного назначения, "Термоблок" является поставщиком теплообменного оборудования.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.10.2017 17:51
Гонец из Пензы

надеюсь, карлин, как истинный патриот края, потребляет товары только торговой марки "Ротор"

0  0
25.10.2017 17:52
- гость -

Если бы чиновники приехали бы лет 30 назад, они бы, у нас по Барнаулу, месяц бы с экскурсиями ходили.

0  0
25.10.2017 17:58
Гость

Прям какая то комплексная проверка деятельности администрации АК, оборонка, строительство, образование... А может приехали опыт перенимать?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:51
Трассу "Алтай — Кузбасс" завалило снегом 0
17:40
Карлин показал федеральным чиновникам оборонные предприятия Барнаула 3
17:31
Пассажирский автобус протаранил трамвай в центре Барнаула 1
17:23
Жириновский призвал посадить Собчак "лет на пять" за слова о Крыме 8
17:12
Федеральные чиновники обеспокоены горами свалок и отходов в Алтайском крае 4
17:03
"Горная жемчужина": в "Зарядье" прошел показ модного дома дочери Кадырова 2
17:00
Урок по правилам безопасности в интернете для школьников прошел в Барнауле 0
16:52
Заместитель главы Минобрнауки РФ оценила работу барнаульских школ 2
16:42
Собственник барнаульской "Спички" отменил публичные слушания 12
16:31
Золотые руки: чемпионат Сибири по массажу прошел в Барнауле 1
16:23
Власти Барнаула потратят на содержание кладбищ 22 млн рублей в 2018 году 1
16:14
Экс-главу предвыборного штаба Трампа подозревают в отмывании денег 0
16:06
Госинспекция пожурила барнаульского застройщика за "проволочку" с домами 2
15:52
Клад с монетами времен Петра I нашли в центре Москвы 2
15:40
Главам регионов Сибири в Барнауле указали на резкий рост преступности 1
15:33
Сергей Собянин опроверг данные о переносе выборов мэра Москвы 0
15:21
Воспитанники интерната в Омске избили парня за сломанные наушники 5
15:14
Водитель "Почты России" из Барнаула оказался одним из лучших в Сибири 4
15:02
Что за вирус Bad Rabbit и как защитить свой компьютер 3
14:51
Замминистра РФ усомнился, что набережную и склон в Барнауле достроят в срок 34
14:40
ГИБДД на Алтае призывает воздержаться от загородных поездок из-за непогоды 0
14:32
Потап и Настя Каменских сообщили о решении уйти со сцены 7
14:21
Жителей Алтайского края просят рассказать, что они думают о власти 11
14:14
Маленькая львица подружилась со щенком в зоопарке во Владивостоке 0
14:02
Алтайские банки "просят" мелочь у населения, чтобы уберечься от дефицита 11
13:51
Жителям Алтайского края рассказали, как побороть осеннюю депрессию 3
13:33
Пользователи Сети "нарядили" голливудских актеров в костюмы гейш 1
13:21
Страсти по "Матильде": где в Барнауле посмотреть скандальный фильм Учителя? 23
13:13
Ушедшего из дома в сланцах мужчину ищет полиция на Алтае 3
13:06
Работа Касперского о поездке по Алтаю получила Гран-при фестиваля туркартин 0
12:51
Как получить и на что потратить региональный маткапитал в Алтайском крае 0
12:40
Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая 5
12:32
Продовольственная дефляция сохраняется в Алтайском крае 6
12:24
Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Барнауле 1
12:15
СМИ: вирус BadRabbit атаковал российские банки из топ-20 0
12:03
СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге 14
11:50
Пользователей Сети поразил ролик с насекомым-"пришельцем" 3
11:40
Региональный маткапитал в Алтайском крае продлят на 2018 год 0
11:33
МВД на Алтае обнародует итоги проверки по факту гибели молодого лейтенанта 31
11:22
Сильный ветер уронил дерево на автомобиль в Рубцовске 0
11:14
Главный Дед Мороз России покатается в Барнауле на коньках и посетит зоопарк 3
11:02
Пенсионер в состоянии аффекта расстрелял подростка из пневматики на Алтае 58
10:52
США обвинили Россию в нежелании остановить химические атаки в Сирии 6
10:40
Барнаульских детсадовцев научат не бояться математики 2
10:32
Водитель Toyota Succeed сбил на переходе пожилого пешехода в Барнауле 0
10:21
Алтайский край назвали регионом с потенциалом для заселения мигрантами 36
10:13
Первый снег выпал в Новосибирске 25 октября 4
10:02
Школы Барнаула переведут на работу в одну смену к 2025 году 36
10:00
МТС готовит запуск в Сибири технологии 5G 12
09:50
Родители возмущены отсутствием занятий в логопедическом детсаду Барнаула 10
09:33
Водитель слетевшей с алтайской трассы иномарки скончался 0
09:30
С малых лет – в высший свет: хорошим манерам обучат детей в Барнауле 4
09:24
Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров внесли в Госдуму 3
09:17
РФ призвала США дать российским СМИ спокойно работать 6
09:07
Лед и пламень: уличный холодильник в Рубцовске тушили 11 человек 0
09:00
Сельхозпроизводителей из Барнаула ждут на выставке "АгроСиб-2017" 0
08:59
Онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети стартует на Amic.ru
На вопросы читателей ответит генеральный директор компании Иван Василиади
08:58
СМИ: калькулятор iOS 11 ошибается при сложении простых чисел 6
08:42
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 25 октября 0
08:30
Наденьте это немедленно: показываем, что будут носить этой осенью и зимой 9
08:21
Собчак заявила, что ее нельзя судить за высказывания о Крыме 57
08:06
Скидку 10% дарит своим посетителям Том Ям Бар "Лапша и уши" 12
08:00
Где в Барнауле провести новогодний корпоратив? 0
07:45
Названы самые экономичные в эксплуатации автомобили 2
07:24
На юге среди сосен: фотопрогулка по барнаульскому посёлку Южный 66
07:03
Квартиру с двумя кухнями продают в центре Барнаула за 15,3 млн рублей 12
06:44
Крутите барабан: что хранится в музее программы "Поле чудес" 5
06:23
Эра паркоматов стартует в Барнауле: первая платная парковка начинает работу 10
06:01
Алтайский край 25 октября вступил в период снежного шторма 1
05:33
Россияне получат дополнительные льготы при оплате услуг ЖКХ 1
04:56
Песков посоветовал сходить на "Матильду" 0
03:01
Путин изменил состав президентского Совета по борьбе с коррупцией 0
02:01
Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса США 0
01:01
Армен Джигарханян подал на развод с 38-летней женой 9
00:46
Депутат в Башкирии зарезала мужа за отказ признаться ей в любви 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.