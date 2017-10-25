Фото: kavkazplus.com
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак, которая заявила, что хочет участвовать в выборах российского лидера, за ее высказывание о принадлежности Крыма Украине с точки зрения международного права, пишет ТАСС.
Жириновский назвал преступлением заявление о Крыме от дамы, которая желает участвовать в выборах президента.
Он добавил, что высказывание телеведущей может являться основанием для возбуждения против нее уголовного дела.
Жириновский добавил, что в УК РФ ввели специальную статью, а генпрокурор должен возбуждать уголовное дело. "Следственный комитет — открыть дело и передать в суд... посадить ее лет на пять... Каково жителям в Крыму? Чушь, дикость, и никто рот ей не заткнет", — цитирует его заявление агентство.
При этом глава либерал-демократов отметил, что Собчак пока не является кандидатом в лидеры России, и пообещал направить жалобу в Центризбирком.
Политик подчеркнул, что Собчак не имеет права вести избирательную кампанию. "Выборы объявят в середине декабря: когда всех зарегистрируют, тогда ведите пропаганду и агитацию", — заключил он.
Напомним, ранее ведущая заявила, что считает Крым принадлежащим Украине "с точки зрения международного права", а также что Москве и Киеву нужно восстановить дружеские отношения. Собчак считает, что, приняв Крым в свой состав, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.
Добавим, что предвыборная кампания начнется 7 декабря текущего года и продлится до 17 декабря.
Комментарии
подгорает у фолфыча. это хорошо
А мне жаль жирика. Был он таким шутом не один десяток лет, а тут молодая дама явно лучше с этой функцией справляется. Конечно, обидно.
Чтоб, как Ульянов, выковался из неё настоящий политик! Я -за! Лет на 20-ть!
Какая дама? Этжить троянский конь.
про коня уже неинтересно, посвежее ченить сочинить попробуйте
Собчак стервозная дамочка, не знающая что такое патриотизм , совесть, долг, уважение
а что такое нынче патриотизм? когда вы любите Родину, но презираете отдельного гражданина, его права и свободы?
17:40, прошу прощения, был не прав