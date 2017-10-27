Популярность дополнительного образования набирает обороты. Это можно заметить даже по нашей рубрике "Завтрак со стартапом" — уже несколько героев наших материалов построили свой бизнес на обучении детей и взрослых. Видя востребованность этой темы, на новое интервью мы позвали директора сети центров консультационных услуг "ИнПро" Игоря Странцова, который рассказал, как правильно выстроить экономическую модель, чтобы держать цены на доступном для населения уровне и при этом платить педагогам достойные деньги.

Рубрика "Завтрак со стартапом" выходит при поддержке магазина-пекарни "БулкаМолоко".

- Что представляет собой ваша сеть, какие услуги вы предоставляете?

- Наша организация представляет собой универсальный образовательный центр, где собран весь перечень услуг для людей разного возраста — от детей 4 лет до взрослых. Если у человека есть потребность в услугах дополнительного образования, в репетиторстве, он может обратиться к нам. Малышей к нам можно водить к логопеду, к психологу, на подготовку к школе. Школьникам мы предоставляем базовые услуги репетиторства, когда нужно подтянуть знания по тому или иному предмету, есть курсы подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Также у нас преподают иностранные языки.

Кроме того, мы запустили курс ментальной математики. Недавно проводили по ней несколько открытых уроков, они прошли успешно, и многие уже к нам записались. В 2017 году такая услуга в России стала пользоваться большой популярностью. Сейчас мы пишем свою методику, используя опыт именитых школ, которые занимаются только этим, изучаем их знания и наработки. На нашем сайте будет тренажер, где дети смогут потренироваться. Ментальной математике мы будем обучать детей и взрослых, среди них учителя и молодые родители, которые хотят заниматься с детьми в домашних условиях.

У нас есть как индивидуальные занятия, так и групповые уроки. Максимум детей в группе — 4, больше не берем, чтобы не снижать результативность. В групповых занятиях есть свои плюсы: во-первых, дети могут общаться, дружить, кроме того, мы стараемся объединять учеников таким образом, чтобы среди них был лидер с высокой мотивацией и хорошими знаниями, чтобы остальные за ним тянулись.

- А что касается направления дополнительного образования для взрослых?

- Мы только начали развивать это направление, так как стали получать заявки. Среди направлений — повышение компьютерной грамотности, это интересно пенсионерам или представителям взрослого поколения в возрасте от 40 до 50 лет. Также спросом пользуются языковые курсы — английский и немецкий — для предпринимателей, например, к нам обращаются программисты, которым нужно подтянуть язык для общения с коллегами и клиентами из других стран.

Вообще все услуги есть на нашем сайте, а также мы проводим открытые уроки.

- Вы говорите, что получаете заявки от людей на формирование той или иной образовательной программы. А почему звонят именно вам?

- У нас одни из самых сильных педагогов в Барнауле, плюс мы во всем придерживаемся гибкого подхода: наши услуги доступны практически каждому, в ценовом сегменте мы можем конкурировать с теми педагогами, которые работают на дому. Кроме того, у нас большой перечень услуг, и, придя в центр, можно получить практически все, что нужно.

- А что это за педагоги и как вы собирали команду?

- Мы сотрудничаем с дошкольными, школьными педагогами и преподавателями вузов. Многие из них очень известны в городе, особенно это касается экспертов ЕГЭ. В штате сейчас девять человек, остальные работают по договору. У нас активная позиция, мы сами ищем учителей, не размещаем вакансии и не ждем, пока к нам придут.

- Центры "ИнПро" есть в разных городах, вы работаете по франшизе или сами ее продаете?

- Это хороший вопрос. Многие думают, что мы филиал московской или новосибирской компании, но это не так, мы барнаульская фирма и ведем свою деятельность с 2007 года. Сейчас наша сеть охватывает 27 городов России. В некоторых мы открываем филиалы сами, например, в Кемерово, в другие продаем франшизу. Сейчас в планах запустить центр в Новосибирске.

- А сколько стоит франшиза?

- Франшиза хорошо продается, так как стоит всего 49 тыс. рублей. В сравнении с конкурентами, которые продают от 100 до 150 тыс. и, как правило, предлагают только одно направление, мы за цену намного ниже даем большой список услуг. Некоторым кажется, что раз франшиза стоит дешево, то с ней что-то не так, на самом деле просто мы поставили перед собой задачу открыть 300 центров по России, в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Хотя модель нашего центра пригодна и для города с меньшим населением, так как если к вам не придут на ментальную математику, то придут к логопеду и так далее.

- Многие жалуются, что для того, чтобы держать цены на среднем для барнаульского рынка уровне, приходится снижать размер платы педагогам. Как вы выходите из этой ситуации?

- Мы нашли золотую середину: с нами выгодно сотрудничать как преподавателям, так и учащимся. Финансовую модель мы выстраивали довольно долго, определяя психологически допустимую для населения цену. Сначала это был проект, потом уже его жизнеспособность мы проверяли методом проб и ошибок. Так, мы не работаем с высокой наценкой, мы делаем ставку на объемы: рентабельность составляет 20-30 процентов с индивидуальных занятий и 50-80 с групповых. То есть мы много денег отдаем педагогам, за счет этого можем позволить себе работать с профи высокого уровня, а не со студентами последних курсов. Заслуги наших учителей подтверждены дипломами и сертификатами.

Модель мы разрабатывали самостоятельно, причем параллельно с московскими компаниями, разница лишь в том, что они в основном занимаются каким-то одним направлением, а мы охватываем разные, но качество от этого не снижается.

- Как вы вообще пришли к идее открытия такого центра?

- Скорее интуитивно. У меня нет педагогического образования, есть управленческое и техническое. Я просто понял, что это необходимо городу, ну и было желание давать какие-то знания населению. Правда, люди, которые занимаются руководством нашей сети, педагогическое образование имеют.

- А чем центр лучше репетиторства на дому, так вроде как-то привычнее?

- У центра много плюсов, причем как для педагога, так и для ученика. Дома нет нормальной рабочей обстановки. Когда репетитор приходит домой к учащемуся или наоборот, они занимаются на кухне, в гостиной, им могут мешать домочадцы, животные, работающий телевизор — все это отвлекает, и у ребенка нет ощущения серьезности. Кроме того, оплата происходит за каждое занятие, и репетитор не застрахован, что ребенок не придет. У ребенка при этом маленькая мотивация и нет никакого контроля со стороны родителей — вот ходит ребенок в течение месяца на занятия, а чем он там занимается — не ясно. В наших центрах установлены веб-камеры, есть электронные дневники, которые после каждого занятия преподаватель заполняет и пишет, как прошел урок, какие были плюсы и минусы, выстраивает график успеваемости, ставит оценку, дает домашнее задание, к дневнику имеют доступ родители.

- Какое будущее у дополнительного образования?

- Сейчас рынок дополнительного образования, репетиторства и консультирования активно развивается, в некоторых городах это началось давно, у нас только формируется. Я думаю, что скоро эти услуги будут еще актуальнее. Себя мы считаем одними из пионеров в нашем городе, да и в России такой формат мало распространен. Мы хотим быть примером, нас уже многие копируют, но мы не относимся к этому ревностно, нам нравится привносить что-то полезное в систему дополнительного образования.

- А почему допобразование стало таким востребованным? Школы не справляются?

- Нет, просто люди пришли к выводу, что для поступления в нужные им вузы или на определенные специальности им необходимы дополнительные знания. Перед школами стоят совсем другие задачи. Мы им не конкуренты, а помощники.

- С какими сложностями столкнулись на начальном этапе?

- Мы долго прорабатывали концепцию и, наверное, до сих пор не дошли до идеального варианта. По сути, бизнес имеет небольшие барьеры для входа, но здесь нужны определенные знания, и шишки можно набивать довольно долго.

- Какие каналы продвижения вам помогали в развитии?

- Да их три основных, которые работают: сарафанное радио, интернет и активное сотрудничество со школами.

- Какие у вас дальнейшие планы по развитию сети?

- Помимо того, что мы выстраиваем сеть по стране, мы развиваем ее еще и в каждом городе. В Барнауле у нас есть пять локаций для занятий, чтобы детям из разных районов было удобно и близко до нас добираться. Планируем мы расширять и список услуг, хотим запустить бизнес-образование для детей. На эту услугу есть спрос, она интересна. Такие курсы будут не только обучать бизнесу, но и помогать детям определиться с тем, чего они хотят, в какой-то степени получится такая школа успеха.

Возможно, такие занятия мы будем проводить и для взрослых.

Магазин-пекарня "БулкаМолоко"

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