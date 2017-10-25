Фото: vk.com/barneos22
Автомобильную дорогу "Алтай — Кузбасс" завалило снегом, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"На трассе Барнаул — Кемерово сильный снег", — отмечает автор заметки. Ввиду того, что еще далеко не все автомобилисты "переобулись" перед грядущей зимой, водителей призывают быть предельно осторожными.
Напомним, что 25 октября в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега.
Госавтоинспекция просит автовладельцев без лишней необходимости не отправляться в дальние поездки.
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