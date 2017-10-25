Фото: NASA
Астрономы впервые нашли в Солнечной системе объект, вероятно, являющийся первой найденной межзвездной кометой. Комета под названием C/2017 U1 (PANSTARRS) движется по незамкнутой гиперболической орбите. Это значит, что она прилетела из-за пределов Солнечной системы и вскоре вернется в межзвездное пространство, пишет "N+1" со ссылкой на сайт Центра малых планет Международного астрономического союза.
Отмечается, что большинство комет, как и все тела Солнечной системы, движутся по замкнутым эллиптическим орбитам. Период их обращения вокруг Солнца может составлять сотни лет, но они рано или поздно возвращаются. Гиперболические или параболические кометы имеют более высокую скорость и летят по незамкнутым траекториям. Это означает, что они могут посетить Солнечную систему только единожды, а потом улетают навсегда в межзвездное пространство.
Астрономы знают про несколько десятков параболических и гиперболических комет, однако для подавляющего большинства из них элементы орбиты измерены очень неточно, поэтому они могут оказаться "обычными" кометами с крайне вытянутыми эллиптическими орбитами.
Сообщается, что комета PANSTARRS очень отличается от них. По данным Центра малых планет, эксцентриситет ее орбиты равен порядка 1,2, то есть она имеет заведомо гиперболическую траекторию.
Ученые будут вести дальнейшие наблюдения за объектом. В сообщении сказано, что это может стать первым бесспорным случаем появления межзвездной кометы.
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