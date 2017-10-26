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Снег, гололед и даже метели прогнозируют синоптики в Алтайском крае на четверг, 26 октября.
"На большей части территории снег, мокрый снег, местами гололедные явления, слабые метели, установление временного снежного покрова", — сообщает алтайский ЦГМС.
Дневные температуры составят -3...+2 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле в начале дня снег, мокрый снег, гололедные явления, установление временного снежного покрова. Температура в краевой столице составит около 0 градусов. Ветер будет юго-западный, днем 5-10 метров в секунду.
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