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В Барнауле с первого раза не нашли подрядчика для строительства "Сказки"

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Аукцион на возведение нового театра кукол не состоялся

Фото: avtograf22.ru

Аукцион по строительству театра кукол "Сказка" в Барнауле признан несостоявшимся. Несмотря на то, что на торги заявилось сразу четыре компании, сыграть на понижение решилась только одна из них — ООО "Новострой". Однако вторая часть заявки претендента не удовлетворила комиссию.

Начальная цена контракта на строительство театра составляла 297,4 млн рублей. Из четырех конкурсантов цену до 295,9 млн рублей сбил только "Новострой". Однако его заявка была признана не соответствующей требованиям аукциона. Работы предполагалось разбить на несколько этапов, последний из них завершился бы к маю 2019 года. При этом вначале подрядчик должен разобрать существующее аварийное здание 1968 года постройки.

Скорее всего, повторный аукцион будет запущен в ближайшее время. При благоприятном раскладе имя подрядчика станет известно до Нового года. Проект предусматривает трехэтажное здание, зрительный зал будет рассчитан на 200 мест. Изначально здание должно было стоить 500 миллионов рублей, но губернатор Алтайского края Александр Карлин убедил профильных чиновников, что это дорого.

Кстати, компания "Новострой" уже фигурировала ранее в числе несостоявшихся победителей аукциона при схожих, довольно странных обстоятельствах. Так, ООО выиграло первые торги по строительству тубдиспансера в Новоалтайске. Изначально аукционная комиссия решила заключить контракт с барнаульской компанией. Через две недели было решено отстранить "Новострой" "в связи с установлением недостоверности информации, содержащейся в представленных участником документах".

Из материалов аналитической службы "СПАРК-Интерфакс" следует, что краевой Минздрав неоднократно заключал контракты с "Новостроем". Так, в 2013 году общая сумма контрактов достигла максимальных за последние пять лет 177 млн рублей. В частности, тогда стороны подписали договор на реконструкцию здания "Городской больницы № 5" в Барнауле за 168 млн рублей.

ООО "Новострой" зарегистрировано в Барнауле с 2000 года. Единственным его собственником является директор Игорь Новиков, который также на паритетных началах с Мариной Архипенко владеет компанией "АлтайАвтоЦентр", сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Власти Алтайского края прояснили судьбу здания театра кукол "Сказка"

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

26.10.2017 09:02
- гость -

Шестиэтажку реконструируют оказывается??, там по моему только все зарастает и все

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