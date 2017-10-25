Фото: rusdialog.ru
Актер Михаил Кокшенов частично парализован после инсульта, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным врачей, народный артист России находится в сознании, но его состояние все еще оценивается как тяжелое.
Напомним, на минувшей неделе Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее диагноз подтвердился. Дочь актера Алевтина отмечала, что ее отец находится в сознании и самостоятельно дышит.
Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах и телеспектаклях. Среди них - "Вечный зов", "Не может быть!", "Как царь Пётр арапа женил", "Спортлото-82".
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