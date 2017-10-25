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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине неправильны "по сути и форме". Об этом пишет РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря главы государства, Республика Крым является частью России "с точки зрения международного права де-юре и де-факто". Он добавил, что территориальная и суверенная принадлежность Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем".
Песков добавил, что привлечение к уголовной ответственности за такие высказывания не является вопросом Кремля. Кроме этого, он переадресовал в ЦИК вопрос о том, могут ли Собчак не зарегистрировать в кандидаты на пост главы государства после ее слов.
Напомним, накануне журналистка заявила, что считает Крым территорией Украины, а восстановление отношений с Украиной является главной задачей Москвы. Эти слова вызвали большой резонанс. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Собчак должны "посадить лет на пять".
Сама Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме, так как закон допускает высказывание своего мнения, которое не совпадает с государственным.
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