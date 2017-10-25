Заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова заявила, что оклады федеральных государственных служащих планируется повысить в 2019 и 2020 годах, сообщает РИА "Новости"
"С 1 октября в 2019 и 2020 году также запланирована индексация на 4%", — отметила Ельцова.
Она подчеркнула, что служащие федеральных территориальных министерств и ведомств получают относительно невысокую зарплату по сравнению с субъектовыми органами госвласти.
По словам Ельцовой, данная мера внесет свой вклад в изменение реальных доходов населения. Она также напомнила, что оклады госслужащим в последний раз повышались в 2013 году.
Ранее в Минтруде рассказали о разработке проекта, которым предусматривается рост окладов работников федеральных госорганов на 4% с 1 января 2018 года.
Комментарии
Во заживут государевы слуги на 4% то
Не позорились бы. Госдумовцы себе в 2 раза подняли и васякот