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Объем задолженности по зарплатам в РФ превышает 3 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании с правительством, пишет ТАСС.
По словам главы государства, 60 тысяч россиян в стране не получают вовремя зарплату, а задолженность составляет более 3 миллиардов рублей. "Почти 3,5", — уточнил Путин, попросив министра труда и соцзащиты Максима Топилина доложить о предпринимаемых мерах.
Кроме этого, глава государства пообещал дать сигналы правоохранителям разобраться с задержками выплат в стране и назвал данные случаи итогом невнимательного отношения к людям.
Путин обратил внимание, что, например, в сельском хозяйстве уровень задолженности равен 6%, а в добывающих отраслях — 12%. Президент не считает, что в последней денег меньше. "Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности как минимум, о невнимательном отношении к людям", — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, необходимо усиливать нормативную базу в данной сфере и в целом уделять проблеме больше внимания. "Я соответствующие сигналы еще дам в прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательней", — обратился он к главе Минтруда.
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