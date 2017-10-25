Глава Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета Федерации назвал причину конфликта в чеченской части, где старший лейтенант застрелил четырех сослуживцев, сообщает РИА Новости.
"Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено", — заявил Золотов.
По его словам, у военнослужащего также были проблемы с женой.
Золотов отметил, что когда старший лейтенант ушел в отпуск, командир батальона пытался его уволить. "У них не сложились отношения, он его жену выселил из части", — уточнил глава Росгвардии.
По возвращении военнослужащего оказалось, что на его место подселили другого. Это вызвало "эмоциональный всплеск".
"Это недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился. Мы ведем самое пристальное разбирательство под особым контролем", — заключил директор Росгвардии.
В понедельник 25-летний уроженец Дагестана Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев в воинской части в станице Шелковская. Преступника ликвидировало дежурное подразделение. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Комментарии