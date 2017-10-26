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Коттедж со своей лесной зоной на участке продают под Барнаулом за 15 млн

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 240 квадратных метров находится в поселке Фирсова Слобода
Фото: avito.ru
 
Коттедж площадью 240 квадратных метров продают в элитном поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru
 
Дом находится на участке площадью 27 соток со своей лесной зоной. "Охраняемая территория, центральные коммуникации: газ, вода, электричество, центральная канализация, вывоз мусора", — говорится в объявлении.
 
На первом этаже расположена кухня, гостиная, холл, гостевой санузел с душем, гардеробная, топочная, гараж на два автомобиля, большая веранда.
 
На втором уровне – три спальни, в одной из которых есть свой санузел с душем, имеется выход на отапливаемую лоджию. Две другие спальни выходят на общий балкон и имеют общую ванную комнату. Есть сауна и комната отдыха. 
 
На участке стоит баня площадью 24 квадратных метра. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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