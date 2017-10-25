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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая, что хочет участвовать в выборах президента, хочет сменить имя и фамилию. В ее штабе решили, что избиратели должны увидеть в бюллетене графу "против всех", пишет "Дождь" со ссылкой на трех ее знакомых.
По их словам, телеведущая хочет, чтобы в бюллетене появились слова "против всех". Данных о том, как будет выглядеть ФИО Собчак, пока нет. По словам одного из собеседников, речь идет о двойной фамилии, ведущая отказываться от своей девичьей не планирует. "Обсуждалось, что было бы здорово, если бы там было так: „Ксения Собчак — против всех“", — цитирует издание одного из собеседников.
Два других отметили, что речь идет о желании полностью заменить имя и фамилию телеведущей на "Против всех".
"Супер идея, я впервые от вас это слышу", — так изданию прокомментировала слух пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова.
Подчеркивается, что ФИО телеведущей избиратели все равно увидят в бюллетене, так как согласно принятым в 2016 году поправкам в закон "Об основных гарантиях избирательных прав", при замене данных в течение года до дня выборов в графе кандидата будет указываться его прежнее имя. При этом Собчак в любом случае успеет сменить паспорт, поскольку данная процедура занимает лишь 13 дней.
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Издание добавляет, что идея о замене фамилии Собчак появилась вскоре после ее решения участвовать в выборах. По крайней мере, к моменту официального объявления о намерении участвовать в голосовании она уже активно обсуждалась в окружении телеведущей, рассказал знакомый Собчак.
Напомним, что избирательная кампания стартует в середине декабря.
Комментарии
Лучше уж тогда пусть сразу меняет на "Владимир Путин", пока такой кандидат не зарегистрирован.
Менять так менять, пусть и пол сменит.
Против Анатольевна Всех. Норм)
Тю, я думал Шариковым назовется -Полиграф Полиграфычем.
Кабаева, Суркова ,Володина, Усманова, Виторган есть ещё варианты?