Путин поручил проиндексировать пенсии военных с 1 января 2018 года

Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии бывшим военным с 1 января 2018 года, сообщает РИА "Новости".
"В бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно тоже", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.
Индексация, по словам президента, коснется военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел и служащих Росгвардии.
"Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. У нас доходы бюджета это позволяют", — отметил Путин.
Комментарии
А вот на сколько ... тайна покрытая мраком. Подождем.
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