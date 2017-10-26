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Комментарии
а еще им надо клоунов по воскресеньям, вдруг кто-то из них клоунов не видел в детстве-психологическая травма на всю жизнь, еще свежевыжатый сок по утрам-а то у них авитаминоз начнется...вообщем, много чего упустил правозащитник
и так мясо жрут каждый день да телик смотрят за наши налоги
Россия - страна с архаичным социумом, и потому тут и отношение к преступникам архаичное. По мнению значительной части населения, а то и большинства, преступники лишаются гражданских прав и не имеют больше права ни на что.
Это мне напоминает, как в самых бедных и отсталых странах Африки вора, например, могут забить до смерти без суда или заживо сжечь. И общество считает это нормальным. Так и в России, хотя самосуд и не поощряется, но преступники автоматически, де факто, приобретают нулевой объём прав, с одобрения общества.
В который раз видим, что Россия по цивилизационному развитию позиционируется выше Африки, но ниже стран Запада, скажем.