Тверской суд Москвы в среду дал разрешение на арест до 18 декабря бывшего президента Национального банка Абхазии Даура Барганджии, которого подозревают в хищении 28 млн рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщает "Интерфакс".
Своей вины Барганджия не признает. Ранее сообщалось, что, со слов банкира, он взял деньги у Этуша в долг и собирается в скором времени их вернуть.
Отмечается, что Этуша обманули в 2013 году. Он лишился сбережений в размере 28 млн рублей, деньги у артиста взял мужчина, пообещав выгодно вложить их в швейцарский банк.
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