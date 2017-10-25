Антивирус "Лаборатории Касперского" в 2014 году случайно скопировал секретные данные Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которые были уничтожены, пишут "Известия" со ссылкой на главу компании Евгения Касперского.
В 2014 году аналитики "Лаборатории" доложили Касперскому, что программа скачала и прислала в Москву секретные файлы АНБ, так как в одном архиве с ними находились зараженные файлы, которые должны быть переданы для изучения. Касперский распорядился немедленно удалить эти файлы.
Отмечается, что файлы случайно попали в Москву в ходе борьбы с хакерской группировкой Equation. По данным компании, владелец компьютера скачал пиратскую версию Microsoft Office, после чего активировал ее при помощи программы-генератора ключей (keygen), которая была заражена вирусом. Телеметрика "Касперского", как отмечается, не позволяет сказать, когда был установлен keygen, так как антивирус был отключен в момент установки, иначе бы она не произошла. Однако после установки владелец снова включил компьютер и было запущено антивирусное сканирование.
В результате на компьютере пользователя был найден архив с признаками вредоносного кода Win32.Mokes.hvl и коды, похожие на вирусные программы Equation. Программа скопировала архив, сжала его и направила для изучения аналитикам "Лаборатории Касперского".
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