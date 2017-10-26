Партийный проект "Единой России" "Городская среда" продлится до 2022 года. К этому времени в Алтайском крае должно быть отремонтировано несколько тысяч дворов на сумму более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил региональный координатор проекта, депутат Алтайского краевого Заксобрания Игорь Панарин на заседании фракции "Единая Россия" в парламентском центре в среду, 25 октября.
С 2018 года в партийную программу благоустройства войдут все населенные пункты с численностью населения более 1000 человек.
Игорь Панарин отметил, что перед регионами стоит задача до конца 2022 года благоустроить все дворовые территории, нуждающиеся в ремонте, а также наиболее посещаемые общественные.
"Задача сложная, поскольку всего на территории края расположено свыше 4 тысяч дворовых территорий, 85% из которых требуют ремонта дорожного покрытия, 68% не имеют освещения, у 57% отсутствуют малые формы. Также необходимо привести в порядок около 450 общественных территорий", — добавил он.
Примерная стоимость работ — порядка 3,5 млрд рублей.
В 2017 году в партпроекте принимают участие 14 муниципальных образований региона. На благоустройство данных территорий было направлено 665,8 млн рублей. На эти деньги благоустраиваются 299 дворов, 15 общественных пространств и 11 городских парков.
"Работы завершены в 125 дворах и на 16 общественных территориях, включая парки. Лидеры по выполнению работ — Алейск, Бийск и ЗАТО Сибирский. Но, к сожалению, не во всех муниципалитетах работы ведутся в соответствии с графиками, наибольшее отставание по всем трём направлениям отмечается в Рубцовске. Также с отставанием проходят работы в Яровом, Славгороде и Камне-на-Оби", — сообщил Игорь Панарин.
Это произошло из-за некачественной подготовки проектно-сметной документации, недобросовестных подрядчиков и проблем с поставкой материалов из-за загруженности заводов "большой стройкой".
"Несмотря на то, что такие масштабные партийные проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий, как "Городская среда" и "Парки малых городов", в текущем году мы реализуем впервые, нам, во что бы то ни стало, необходимо выполнить все работы качественно до конца года. В данном случае недопустимо словосочетание "первый блин комом", — подчеркнул депутат.
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