Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия создаст морскую бригаду для обеспечения безопасности моста через Керченский пролив, заявил руководитель ведомства Виктор Золотов на заседании в Совете Федерации, передает ТАСС.
"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду", — сообщил Золотов.
Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров соединит полуостров Крым и Краснодарский край. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетных средств.
Возведение моста началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение по мосту планируют открыть в декабре 2018 года, запуск поездов — в декабре 2019 года.
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