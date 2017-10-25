В Барнауле на улице Челюскинцев, в районе дома № 2а, в результате ДТП погибла женщина, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Предварительно установлено, что водитель — мужчина 1968 года рождения, управляя автобусом "Хундай Каунти" городского маршрута № 65, допустил наезд на пешехода — женщину, на вид 65 лет, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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