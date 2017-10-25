В Москве неизвестные похитили помощника прокурора Сахалинской области 24-летнего Илью Кожухова, которого злоумышленники перепутали с бизнесменом, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Отмечается, что молодого человека затолкали в автомобиль марки Skoda и повезли в неизвестном направлении. В какой-то момент злоумышленники узнали должность похищенного. Узнав, что они только что "промахнулись" и похитили правоохранителя, они извинились и довезли Кожухова до дома.
Помощник прокурора обратился с заявлением в полицию.
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