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Помощника прокурора похитили в Москве, но потом передумали и довезли домой

, ИА "Амител"
Мужчину повезли в неизвестном направлении, но все изменилось, когда он назвал свою должность

Фото: ullica.ru

В Москве неизвестные похитили помощника прокурора Сахалинской области 24-летнего Илью Кожухова, которого злоумышленники перепутали с бизнесменом, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что молодого человека затолкали в автомобиль марки Skoda и повезли в неизвестном направлении. В какой-то момент злоумышленники узнали должность похищенного. Узнав, что они только что "промахнулись" и похитили правоохранителя, они извинились и довезли Кожухова до дома.

Помощник прокурора обратился с заявлением в полицию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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