Поп-звезда Робби Уильямс рассказал своим российским поклонникам, почему отменил концерты в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были состояться в начале сентября, сообщает LIFE.
В своем видеообращении музыкант заявил, что под конец тура серьезно заболел и уже пять недель восстанавливается. Перед визитом в Россию он оказался в реанимации.
"Россия, я люблю тебя! Не могу дождаться, когда приеду и выступлю с концертами, спою с вами Party Like a Russian", — поблагодарил Уильямс поклонников за поддержку.
Московский концерт Робби Уильямса был запланирован на 10 сентября.
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