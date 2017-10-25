Региональных депутатов могут наделить неприкосновенностью. Проект соответствующего закона внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от "Единой России", пишет "Парламентская газета".
В документе отмечается, что одним из элементов депутатской неприкосновенности является особый порядок привлечения парламентария к административной ответственности.
При этом федеральный законодатель может установить для своих коллег из регионов дополнительные процессуальные гарантии, которые, не исключая наложенную судом административную ответственность, предусматривали бы обусловленное предназначением института парламентской неприкосновенности усложнение соответствующих процедур.
В случае принятия документа депутаты регионального Заксобрания не смогут быть подвергнуты административному наказанию, которое налагается в судебном порядке и без санкции регионального прокурора.
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