Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила, что ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей.
"Механизм определения семейного неблагополучия основан на установлении в первую очередь неблагополучных семей — к такому выводу мы пришли по итогам анализа, проведенного с родительскими ассоциациями. По имеющимся у нас сведениям, ежегодно из семей изымается порядка трехсот пяти тысяч детей", — сообщила Мизулина.
Она подчеркнула, что чаще всего это касается семей с родителями-инвалидами либо разведенными родителями.
По ее словам, для ювенальщиков каждый изъятый ребенок является источником бюджетных денег.
"Средства выделяются, в частности, на стационар, социальное обеспечение и проведение диспансеризации", — отметила сенатор.
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