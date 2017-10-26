Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" на выборах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" в избирательные бюллетени на выборах разных уровней, не только муниципальных, сообщает РИА Новости.
"Я выскажу свое мнение: такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться", — сказала Матвиенко.
В настоящее время графа "против всех" сохраняется в бюллетенях на некоторых выборах местного уровня. По данным Центральной избирательной комиссии, в единый день голосования 10 сентября в тех регионах, где она есть, строка привлекла значительное число голосов, заняв по популярности второе место.
Ранее Матвиенко не исключила, что телеведущая Ксения Собчак, которая объявила, что будет баллотироваться в президенты и призвала голосовать за нее как за кандидата "против всех", может переосмыслить свой подход и начнет участвовать в предвыборной гонке как реальный кандидат.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. По словам Матвиенко, Совет Федерации примет решение об их назначении 8-15 декабря.
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