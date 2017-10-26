Двоих полицейских расстреляли в Ессентуках

В городе Ессентуки наряд ППС во время патрулирования остановил двоих граждан, которые открыли огонь по полицейским. В результате происшествия правоохранители были ранены, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
"В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудники органов внутренних дел применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших ликвидирован. Второму удалось скрыться", — говорится в сообщении.
В настоящее время предпринимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. Полиция города переведена на усиленный режим несения службы.
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