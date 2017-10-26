В туалете волгоградской школы обнаружили тело восьмиклассника с ножевым ранением в области сердца и лужу крови, сообщает СУ СКР по региону.
"Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения", — говорится в сообщении.
Нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков сообщил журналистам, что школьник погиб в результате несчастного случая.
На месте работает следственно-оперативная группа. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз, произведены допросы очевидцев событий, близкого окружения погибшего подростка, педагогов школы.
Известно, что школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Не было претензий и к его успеваемости. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка.
Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на одноклассников, мальчик любил играться с ножом, который ему подарил на день рождение отец. Подросток тренировался подбрасывать нож и эффектно его ловить. Якобы во время подобного трюка острие вошло ему в грудь, раненый школьник сам дошел до туалета и не стал обращаться к взрослым.
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